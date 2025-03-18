Politico: Польских силовиков обвинили в «системной жестокости» к мигрантам на границе с Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

Согласно докладу Oxfam и польской НПО Egala, мигранты на границе Польши и Белоруссии подвергаются жестокому обращению, передает Politico.

В документе говорится, что мигрантов не только избивают и выдворяют обратно в Белоруссию, но и лишают одежды, оставляя без помощи в лесах.

Доклад под названием «Брутальные барьеры» описывает многочисленные случаи жестокого обращения с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, включая стрельбу резиновыми пулями, нападения собак и выдачу воды, загрязненной перцовым спреем.

Активисты Egala получили показания 22-летнего сирийца, которого раздели и оставили замерзать без обуви, и беременной женщины, нуждавшейся в медицинской помощи, но возвращенной обратно на границу. В докладе также говорится, что некоторые беременные женщины пережили выкидыши из-за отказа в помощи.

Несмотря на эти обвинения, в декабре Европейская комиссия выделила 52 млн евро для усиления надзора и инфраструктуры на восточной границе Польши. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Польша и другие приграничные государства находятся на передовой линии «гибридных угроз», исходящих из Белоруссии и России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, пришедший к власти в 2023 году, ужесточил политику на границе. Несмотря на давление Брюсселя, Польша продолжает настаивать на своей позиции, отказываясь принимать мигрантов.

Ранее польские силовики выбросили на белорусскую территорию избитого мигранта из Египта со сломанной рукой.

В январе прошлого года белорусский госпогранкомитет заявил, что польские силовики выбросили на границе с Белоруссией двух беженцев из Сирии и Йемена, один из которых умер.