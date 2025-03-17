Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
ВС США разрушили металлургический завод в Йемене
Al Masirah: Американские удары по Ходейде разрушили металлургический завод
Вооруженные силы США нанесли удары по йеменской провинции Ходейда, разрушив металлургический завод, который использовался хуситами в военных целях, сообщил принадлежащий телеканал Al Masirah.
Американские войска нанесли серию ударов по провинции Ходейда в Йемене, контролируемой хуситами из движения «Ансар Алла». В результате атаки был разрушен металлургический завод в районе Эс-Салиф, который, по данным телеканала Al Hadath, использовался в военных целях, передает ТАСС.
По данным телеканала, завод подвергся не менее чем 15 ударам. Кроме этого, обстрелу подверглись и другие объекты в районе Эль-Ардж, расположенном на берегу Красного моря.
Ранее сообщалось, что военные США провели удар по позиции хуситов в районе Эль-Ардж йеменской провинции Ходейда.
До этого американские Вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таизе на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.