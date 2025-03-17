Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.5 комментариев
Песков: Кремль проинформирует об итогах телефонного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
По словам Пескова, информация будет предоставлена через пресс-службу, как это обычно происходит в подобных случаях. Он также отметил, что, если возникнет особая необходимость, будет организован дополнительный брифинг для более детального освещения разговора, передает РИА «Новости».
В понедельник Песков подтвердил активную подготовку к телефонному разговору Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.
Ранее американский лидер сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США действительно состоится.