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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня

    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    17 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник

    Минченко усомнился в вероятности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С середины февраля, когда состоялся первый телефонный разговор лидеров России и США, изменились реалии. Стороны озвучили свои позиции, и теперь можно переходить к предметным переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Дональд Трамп анонсировал во вторник разговор с Владимиром Путиным.

    «Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться во вторник, будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он указал на изменившиеся с того времени реалии.

    «Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», – добавил эксперт. Собеседник обратил внимание, что на повестке лидеров России и США – вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС.

    «Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

    Другими словами, предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. «Между Москвой и Киевом нет прямой коммуникации, поэтому американцы вынуждены выступать в роли посредника, который доводит позиции до каждой из сторон», – детализировал политолог.

    На этом фоне он отметил, что Соединенные Штаты надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему американский лидер поднимает тему Запорожской атомной станции.

    По словам Трампа, за выходные была проделана «большая работа». Американский лидер считает, что есть «хорошие шансы» завершить конфликт на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры состоятся на фоне выдвинутого ранее США предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине и попыток европейских стран усилить поддержку Киева. Отметим, Путин ранее высказался в поддержку идеи Вашингтона о перемирии, но подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

    Накануне спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал, что разговор глав государств может состояться в течение этой недели. 13 марта в закрытом формате прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Через спецпредставителя Трампа президент России передал информацию и «дополнительные сигналы» для главы Белого дома, заявил Дмитрий Песков. Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    Напомним, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этой беседы.

    Коментарии (9)
    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

    Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке, сообщило Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

    По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

    Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

    Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

    «Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление – и подписать их за него», – заявил Трамп.

    Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

    Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

    Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

    Коментарии (5)
    16 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с призывом игнорировать враждебные шаги Бухареста, подчиненного НАТО и ЕС.

    В этом письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», Шошоакэ подчеркнула, что румынский народ является братским для России по православной вере, и призвала «не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии... поскольку оно не представляет волю румынского народа». Она также отметила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии.

    Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте с Россией, при этом настоящая диктатура, по ее мнению, установлена «не в России, а в Европе». В своем письме сенатор подчеркнула необходимость борьбы за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

    Также она указала на исторические претензии Румынии к Украине, Шошоакэ считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на будущих мирных переговорах, подразумевая «возвращение Бухаресту румынских территорий».

    Ранее Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

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    17 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.

    Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

    Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

    Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

    Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

    Коментарии (68)
    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

    Коментарии (19)
    17 марта 2025, 10:23 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции

    Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»

    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    @ Jurgen Fromme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию как символ несогласия с политикой США, «поддерживающей авторитарные режимы», сообщило Politico.

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.

    Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.

    Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.

    Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.

    Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.

    Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз продолжает борьбу с США, несмотря на ущерб своей экономике.

    Эксперт выразил мнение, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    Коментарии (23)
    17 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник

    Трамп заявил о запланированном разговоре с президентом России Путиным во вторник

    Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

    Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США сообщил, что на следующей неделе может состояться разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Коментарии (14)
    17 марта 2025, 09:50 • Новости дня
    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана

    NYT: США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана

    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана
    @ Michael Weber/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США приняли решение выйти из международной группы, занимающейся расследованиями в отношении России, Белоруссии, КНДР и Ирана, что связано с необходимостью перераспределения ресурсов, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    США уведомили Евросоюз о своем выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Газета отмечает, что министерство юстиции США тайно проинформировало европейских чиновников о данном решении.

    The New York Times также сообщает, что эта международная группа занимается расследованиями против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана.

    Вашингтон присоединился к группе в 2023 году, однако 17 марта члены Евроюста получат официальное уведомление о выходе США из ее состава. Такое решение, по данным источников, связано с необходимостью перераспределения ресурсов американских властей.

    Администрация президента Дональда Трампа также принимает меры по сокращению деятельности команды министерства юстиции, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранительными органами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также он планирует строить «золотой век Америки» без участия Украины.

    Коментарии (3)
    16 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    На радиостанциях «Голоса Америки» вместо новостей включили музыку

    Tекст: Денис Тельманов

    Радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа.

    Большинство локальных радиостанций «Голоса Америки» (VOA), которое в России признано иноагентом, прекратили передачу новостей и начали транслировать музыку, сообщает CNN. Такое решение было принято после того, как президент США подписал указ о массовом сокращении штатного состава в семи федеральных агентствах, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

    Директор радиостанции Майкл Абрамович сообщил, что он и «практически весь персонал» радиостанции были отправлены в отпуск. Источники телеканала ожидают, что в ближайшее время все редакции радиостанции прекратят освещать новости.

    Ранее, 9 февраля, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск предложил закрыть VOA и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, которые также признаны в России иноагентами. Маск назвал сотрудников этих радиостанций «сумасшедшими левыми радикалами», которые «говорят сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США. Радиостанция «Голос Америки» перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск.


    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 00:47 • Новости дня
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян назвала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода» праздником для коллег.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила радость по поводу закрытия радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», передает РИА «Новости».

    Она заявила, что это событие стало праздником для ее коллег в RT и Sputnik, поскольку эти медиаресурсы, по ее словам, провоцировали протестные настроения и финансировались ЦРУ.

    Симоньян указала, что деятельность этих радиостанций была направлена на разжигание протестов и дестабилизацию в России. Она также отметила, что, по ее мнению, они играли роль «оружия массового поражения», сравнив их влияние с распространением ковида.

    В своем выступлении на телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» Симоньян привела примеры влияния радиостанций на события в Дагестане и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа. Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США.

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    17 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых популярных европейских политиков в Молдавии, получив поддержку 32% респондентов.

    По данным опроса, проведенного молдавской платформой «За честные выборы», президент России Владимир Путин стал самым популярным европейским политиком в Молдавии, передает РИА «Новости».

    Согласно результатам, 32% респондентов считают его примером сильного лидера, способного помочь стране выйти из политического кризиса.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял второе место, набрав 19% голосов. На третьем месте с равным количеством голосов в 10% оказались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.

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    16 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Глава Пентагона пообещал «беспощадные» удары по хуситам

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет в интервью на канале Fox News в программе Sunday Morning Futures заявил, что удары США по хуситам нацелены на «свободу судоходства и восстановление сдерживания», сообщает Bloomberg.

    «В ту минуту, когда хуситы скажут: «Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотникам», эта кампания закончится. Но до тех пор она будет беспощадной», – подчеркнул он.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.

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    17 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Индийские СМИ обсудили баннеры RT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дели появились баннеры RT с изображениями президента России Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, это вызвало обсуждения в крупнейших индийских СМИ

    Баннеры символизируют партнерство между Россией и Индией как движущую силу глобальных перемен, пишет RT.

    Телеканал NDTV, указал, что размещенная в Дели реклама RT акцентирует внимание на долгосрочном партнерстве между Индией и Россией.

    Телеканал News18 отметил, что баннеры с изображением лидеров двух стран рассматриваются как стратегический ход России по усилению своего влияния в Индии. На плакатах присутствует слоган RT «Реформируйте то, как вы смотрите новости», который намекает на необходимость изменения восприятия мировых событий через призму российской точки зрения.

    Издание Hindustan Times в своем мини-сюжете назвало плакаты RT «эффектными», и отметило их влияние на общественное восприятие.

    Ранее Индия сообщила о закупке у России на 248 млн долларов двигателей для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии. Также сообщалось, что Россия и Индия заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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