В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.0 комментариев
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Иеродиакон Евтихий, служивший в Псково-Печерском монастыре, скончался после продолжительной болезни 16 марта.
В Псково-Печерского монастыря сообщили о смерти иеродиакона Евтихия (Талкалина). «16 марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Волгоградской области. Свой путь в Псково-Печерском монастыре он начал с 14 августа 2000 года, выполняя послушание пастуха. Уже спустя два года, 20 октября 2002 года, он был пострижен в монахи. Позже, 17 ноября 2022 года, Евтихий был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).
Напомним, в воскресенье утром стало известно, что на 94 году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов. Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия состоится 18 марта.