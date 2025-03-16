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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    43 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    19 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    53 комментария
    16 марта 2025, 08:44 • Новости дня

    Раненых солдат ВСУ возвращали на фронт без реабилитации

    Подполье: ВСУ отправляли раненых с курского направления обратно на фронт из Николаева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ на курском направлении отправляет раненых в Николаев, где после частичного лечения они возвращаются на фронт, чтобы восполнить нехватку бойцов, создавая из Николаева медицинский «хаб» Украины, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет раненых солдат, находящихся на курском направлении, в Николаев, где они получают лишь частичное медицинское лечение, передает РИА «Новости». После этого их оперативно возвращают на фронт для восполнения потерь в рядах украинских вооруженных сил, сообщил источник из пророссийского подполья.

    Из-за острой нехватки людей, как только солдаты могут держать оружие, их вновь отправляют на фронт. Николаев в нынешних условиях стал своеобразным медицинским «хабом» Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал, что командование оставляет раненых на поле боя сообщая своим бойцам о невозможности эвакуации. Также в Николаеве сообщалось о ликвидации боевиков.

    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    15 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат» достиг скорости 318 километров в час, что является рекордом для беспилотников данного типа.

    В Запорожской области прошли испытания дрона-перехватчика разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат», сообщает РИА «Новости». Дрон смог развить скорость 318 км/ч, что стало рекордом для беспилотников этого типа. Руководитель группы разработчиков с позывным «Чапай» отметил, что дрон способен двигаться со скоростью, сравнимой с болидом «Формулы-1».

    По словам «Чапая», этот дрон предназначен для перехвата вражеских беспилотников, включая самолетного типа, которые атакуют тыловые районы России.

    Важной особенностью дрона-перехватчика является наличие собственной боевой части. «Чапай» также отметил, что в скором времени появится версия с автоматом захвата цели, что повысит эффективность поражения вражеских объектов.Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

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    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

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    15 марта 2025, 13:45 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский МиГ-29

    ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ и нанесли удары по объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска сбили украинский истребитель МиГ-29, а также нанесли удары по военным объектам, включая аэродромы и заводы беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Российские Военно-космические силы сбили истребитель МиГ-29 украинских воздушных сил, передает Telegram-канал Минобороны России. Также были сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS производства США.

    Войска группировки «Восток» улучшили свое положение на переднем плане, нанеся поражение украинским формированиям в районах Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка в Донецкой Народной Республике. Потери Украины составили более 160 военнослужащих и несколько единиц техники, включая боевые машины и полевые орудия.

    Подразделения войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике украинских бригад в Херсонской области, уничтожив до 80 солдат и несколько автомобилей.

    Российские силы нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, заводам беспилотников, складам боеприпасов и энергетическим объектам, поддерживающим работу украинского ВПК. Также были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 162 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотников и значительное количество другой военной техники и вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам ВС России в Курской области. Также сообщалось, что у военнослужащих ВСУ сокращается время на сдачу в плен в этом регионе.

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    15 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Зеленский утвердил состав группы для переговоров по Украине

    Зеленский включил в состав переговорной группы по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палису

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский утвердил делегацию для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для участия в дальнейших переговоров по конфликту на Украине. В состав группы вошли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса, передает ТАСС.

    Задачей группы станет участие в переговорах с «международными партнерами», направленных на урегулирование текущего конфликта.

    Ермаку разрешено по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

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    15 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине

    Вашингтон поручил Келлогу «работать напрямую» с Зеленским для урегулирования украинского конфликта

    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником США по Украине, он будет «работать напрямую» с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

    Указывается, что Келлог хорошо знаком с руководством Украины, у них установлены «очень хорошие рабочие отношения», поэтому Келлог «будет работать напрямую» с украинскими властями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico заявляла, что Келлог был оттеснен в сторону в урегулировании украинского конфликта, связывая это с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлог был якобы отстранен от участия в переговорах по просьбе российской стороны. На днях состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    16 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на «миротворцах» для Киева

    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на отправке войск на Украину, а на укреплении ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» собирается сосредоточиться в первую очередь на укреплении вооруженных сил Украины, а не на размещении «миротворческих сил», пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники.

    «Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», – заявил военачальник одной из европейских стран.

    Как пишет Daily Telegraph, западные страны пока не достигли конкретных договоренностей о размещении каких-либо войск на Украине, передает ТАСС.

    Указывается, что западные страны могут после завершения конфликта на Украине патрулировать украинское воздушное пространство и разместить корабли в Черном море для обеспечения безопасности. Также может проводиться обучение ВСУ на территории Украины. Для реализации этих планов «коалиции желающих» потребуется около 30 тыс. военнослужащих.

    В то же время источник издания указал, что на данный момент никакие решения по военной поддержке в рамках возможной «миротворческой» миссии не приняты. Газета добавила, что нет уверенности в возможности размещения крупного воинского контингента, учитывая нежелание США участвовать в этой инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».

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    15 марта 2025, 11:34 • Новости дня
    Двое подростков арестованы за теракт на железной дороге в Калужской области

    Двое подростков арестованы за поджог железнодорожной инфраструктуры в Калужской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калужской области арестовали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции Говардово, который, по версии следствия, они совершили за обещанное вознаграждение, полученное через мессенджер.

    Как передает ТАСС, двое несовершеннолетних были арестованы по делу о поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры в Калужской области. Их подозревают в совершении террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

    Следствие установило, что в ночь на двенадцатое марта этого года, находясь на 124 км железнодорожной станции Говардово, подозреваемые вскрыли и подожгли батарейный шкаф. Преступление было совершено за денежное вознаграждение, которое незнакомый человек пообещал в одном из мессенджеров.

    В результате совместных мероприятий следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, управления на транспорте МВД России по ЦФО, подозреваемые были установлены и задержаны. По ходатайству следователя СК России, судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии задержали подростка, который планировал нападение на школу. В Нижегородской области подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов. В Якутске школьник заложил муляж бомбы в спортивном комплексе.

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    15 марта 2025, 13:39 • Новости дня
    Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения группировок «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» нанесли значительное поражение противнику, уничтожив более тысячи военнослужащих и иностранную бронетехнику в различных регионах Донбасса.

    Российские войска продолжили наносить удары по позициям ВСУ на разных направлениях, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На направлениях, где действовали группировки «Центр», поражение было нанесено в районах населенных пунктов Филия, Петровское, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка. В результате действий были уничтожены до 465 военнослужащих ВСУ, четыре боевые машины, включая «Bradley», а также три артиллерийских орудия.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанск и Липцы. Потери противника составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной разведки.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары в районах Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина и других. Потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, четыре бронемашины, включая «Pinzgauer Vector», и несколько артиллерийских орудий.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Северск, Серебрянка, Веролюбовка и других. Потери ВСУ превысили 260 военнослужащих, включая уничтожение бронетранспортера М113 и установки РСЗО хорватского производства. Были также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен российским военнослужащим в Курской области . В связи с этим для военнослужащих ВСУ сокращается время, необходимое для сдачи в плен.

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    15 марта 2025, 17:41 • Новости дня
    Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей

    ВСУ обстреляли Херсонскую область, погибло два мирных жителя, трое ранено

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате артиллерийских обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли два человека, трое получили ранения, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, как передает РИА «Новости», в ходе обстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и трое были ранены.

    Сальдо добавил, что артиллерийский обстрел населенного пункта Алешки, который был произведен киевскими боевиками, привел к гибели 61-летнего мужчины и 65-летней женщины. В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа под террористическим ударом пострадали трое мужчин, которые были госпитализированы.

    Кроме того, сообщается о частых обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Коханы, Каиры, Малая Лепетиха, Песчановка и Чонгар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 22 пункта управления беспилотниками ВСУ на Украине. Число погибших при ракетном ударе по Великим Копаням, который нанесли ВСУ, возросло до шести человек. Украинца в Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы .

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    16 марта 2025, 02:45 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок

    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область осколочные ранения получил семилетний мальчик

    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    После атаки дом загорелся. Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшие госпитализированы. Женщина со множественными осколочными ранениями находится в тяжелом состоянии, семилетний мальчик получил осколочные ранения рук и ног.

    В ночь на субботу над территорией Белгородской области было перехвачено и уничтожено 14 БПЛА.

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    15 марта 2025, 12:13 • Новости дня
    БПЛА 42-й дивизии уничтожил САУ ВСУ на Запорожском направлении

    Российский БПЛА 42-й дивизии уничтожил украинскую САУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник 42-й гвардейской дивизии России выявил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении, о чем сообщил командир с позывным «Депутат».

    Как передает РИА «Новости», расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России осуществил успешную операцию по уничтожению замаскированной самоходной артиллерийской установки (САУ) украинских формирований на Запорожском направлении.

    Начальник расчета с позывным «Депутат» пояснил, что в ходе очередного рейда по тыловым линиям украинских позиций, в районе населенного пункта Новоданиловка, была обнаружена САУ. После этого было принято решение на ее уничтожение.

    В небе находились два ударных БПЛА. Один из них поразил цель, а второй зафиксировал уничтожение и продолжил выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы 42-й дивизии ликвидировали пикап с расчетом гранатомета ВСУ на тыловой дороге в районе города Орехов в Запорожской области.

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    15 марта 2025, 14:44 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области системами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России заявило, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Инцидент произошел около 12.10 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ЛНР российские войска сбили украинский дрон с химическим оружием.

    Также сообщалось, что российские силы ПВО в субботу утром нейтрализовали три украинских беспилотника в Брянской области и над Черным морем.

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    «Для России это триумф». На Западе потрясены поражением ВСУ в Курской области

    «Величайший подвиг войны». Такими словами западная пресса описывает прорыв российских войск в Курской области через газовую трубу – и называет происходящее «внезапным разгромом» для ВСУ. Это резко контрастирует с тем, как европейские СМИ освещали вторжение украинских войск в Курскую область всего лишь несколько месяцев назад. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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