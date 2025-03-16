После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».43 комментария
Раненых солдат ВСУ возвращали на фронт без реабилитации
Подполье: ВСУ отправляли раненых с курского направления обратно на фронт из Николаева
Командование ВСУ на курском направлении отправляет раненых в Николаев, где после частичного лечения они возвращаются на фронт, чтобы восполнить нехватку бойцов, создавая из Николаева медицинский «хаб» Украины, сообщил источник в пророссийском подполье.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет раненых солдат, находящихся на курском направлении, в Николаев, где они получают лишь частичное медицинское лечение, передает РИА «Новости». После этого их оперативно возвращают на фронт для восполнения потерь в рядах украинских вооруженных сил, сообщил источник из пророссийского подполья.
Из-за острой нехватки людей, как только солдаты могут держать оружие, их вновь отправляют на фронт. Николаев в нынешних условиях стал своеобразным медицинским «хабом» Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал, что командование оставляет раненых на поле боя сообщая своим бойцам о невозможности эвакуации. Также в Николаеве сообщалось о ликвидации боевиков.