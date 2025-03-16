Подполье: ВСУ отправляли раненых с курского направления обратно на фронт из Николаева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет раненых солдат, находящихся на курском направлении, в Николаев, где они получают лишь частичное медицинское лечение, передает РИА «Новости». После этого их оперативно возвращают на фронт для восполнения потерь в рядах украинских вооруженных сил, сообщил источник из пророссийского подполья.

Из-за острой нехватки людей, как только солдаты могут держать оружие, их вновь отправляют на фронт. Николаев в нынешних условиях стал своеобразным медицинским «хабом» Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал, что командование оставляет раненых на поле боя сообщая своим бойцам о невозможности эвакуации. Также в Николаеве сообщалось о ликвидации боевиков.