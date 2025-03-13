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Умерла композитор София Губайдулина
Всемирно известный композитор София Губайдулина, известная благодаря музыке к фильмам «Маугли» и «Чучело», скончалась на 94-м году жизни, сообщает мэрия Казани.
Всемирно известный композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась на 94-м году жизни, передает РИА «Новости».
Губайдулина известна как автор музыки к таким фильмам, как «Маугли», «Вертикаль» и «Чучело».
Мэр Казани Ильсур Метшин выразил глубокие соболезнования семье композитора и отметил ее как выдающегося деятеля искусства и человека с уникальными личными качествами.
София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе. Она окончила Казанскую и Московскую консерватории, а в 1960-х годах начала разрабатывать новые методы звуковой выразительности. Губайдулина создала более ста симфонических произведений и написала музыку к 25 фильмам. В 1991 году она переехала в Германию, продолжая свою творческую деятельность.
Казань связана с именем Софии Губайдулиной крепкими узами. В городе действует Центр современной музыки, носящий ее имя, а также проводится фестиваль «Конкордия» и международный конкурс пианистов. В 2011 году ее имя было внесено в Книгу почета Казани, что свидетельствует о значимости ее вклада в культуру и музыку.