Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.8 комментариев
Сербия отозвала голос в поддержку антироссийской резолюции в ООН
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил об отзыве голоса в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в ООН, изменив решение на «воздержаться».
Джурич заявил в интервью журналу NIN об изменении позиции Сербии в ООН по резолюции, касающейся конфликта на Украине. Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции, решив воздержаться, передает ТАСС.
Глава сербской дипломатии подчеркнул, что ответственность за это решение лежит на нем. Он объяснил, что его позиция основывается на принципе территориальной целостности и суверенитета признанных государств, который он считает высшим принципом для позиции Сербии в ООН. Джурич отметил, что изменение позиции было закреплено в Секретариате ООН, что поставило точку в этом вопросе.
Ранее словацкая национальная партия, участвующая в правительственной коалиции, намерена внести в парламент резолюцию против антироссийских санкций, поскольку считает их вредными для экономики.