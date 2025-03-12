Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.5 комментариев
Журналистку Кеворкову освободили из-под стражи и оштрафовали
Журналистка Надежда Кеворкова (внесена в список террористов и экстремистов) была освобождена из-под стражи и оштрафована на 600 тыс. рублей.
Суд вынес такое решение, отклонив требование следствия о назначении ей шести лет лишения свободы в колонии по обвинению в оправдании терроризма, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что расследование дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой по оправданию терроризма окончено, ей предъявили обвинение в окончательной редакции.
В мае 2024 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов.