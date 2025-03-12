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    США услышат условия России к предложению о прекращении огня
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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    23 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 17:46 • Новости дня

    Американский наемник получил 23 года за теракт в Курской области

    Гражданин США Роберт Вертман заочно осужден за теракт и наемничество в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Роберт Вертман, гражданин США, был заочно осужден на 23 года за теракт и наемничество в Курской области, с начальным сроком в тюрьме и последующим в колонии строгого режима.

    Как сообщает ТАСС, гражданин США Роберт Вертман был заочно приговорен к 23 годам заключения за совершение теракта на территории Курской области. В пресс-службе Следственного комитета РФ заявили, что суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

    Согласно приговору, Вертман признан виновным в совершении террористического акта, а также в наемничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшиеся годы в исправительной колонии строгого режима.

    Следственный комитет подчеркнул, что Вертман действовал как наемник, и его действия были направлены против безопасности России. Судебное разбирательство проходило заочно, так как Вертман находится за пределами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России, а Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области.

    Американец Роберт Вертман заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

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    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американско-украинские переговоры прошли под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в своем Telegram-канале.

    В то же время, пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джидде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американско-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

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    12 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области. В Добровольческом корпусе заявили, что российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области.

    Российские войска провели уникальную операцию «Поток» и использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    11 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины

    Франция не поддержит демилитаризацию Украины, заявил Себастьян Лекорню

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, утверждая, что гарантией безопасности остается украинская армия.

    На открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция выступает против всякой формы демилитаризации Украины, передает ТАСС.

    «Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», – заявил Лекорню.

    В своем выступлении Лекорню подчеркнул важность сохранения военного потенциала Украины в условиях текущего конфликта. Он отметил, что поддержка украинской армии является ключевым фактором в обеспечении безопасности страны.

    В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Среди ключевых условий – прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и принятие безъядерного статуса.

    Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

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    12 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области

    Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.

    Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

    Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

    По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

    Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

    Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

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    11 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня

    Ермак анонсировал технические переговоры с США о способах введения режима прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На следующей неделе украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Украинские СМИ сообщают, что Ермак анонсировал проведение технического раунда переговоров с американской делегацией на следующей неделе. В рамках переговоров «будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», передает ТАСС.

    Ермак подтвердил продолжение диалога между США и Украиной. Он подчеркнул, что целью переговоров станет введение перемирия сроком на 30 дней. Однако конкретные даты встречи пока не озвучены.

    «Если Россия примет его (предложение)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

    При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на тридцать дней. Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта

    Глава МИД Украины Сибига призвал не считать предложение о прекращении огня на 30 дней заморозкой конфликта

    Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное 30-дневное прекращение огня на Украине не является шагом к заморозке конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Почему важно именно такое временное прекращение огня – потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Сибига заявил, что это первый шаг на пути к завершению военных действий «справедливым способом». По словам Сибиги, данное предложение также должно продемонстрировать заинтересованность сторон в достижении мира.

    Кроме того, министр подчеркнул важность немедленного восстановления обмена разведданными и оказания военной помощи Украине со стороны США. Сибига добавил, что заявление содержит положительный сигнал о подписании соглашения о минеральных ресурсах между лидерами Украины и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. МИД России также сообщил, что в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

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    11 марта 2025, 19:41 • Новости дня
    Рогов: Над Пятихатками в Запорожской области поднят российский флаг
    Рогов: Над Пятихатками в Запорожской области поднят российский флаг
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России водрузили российский флаг над поселком Пятихатки в западной части Запорожской области, сообщил глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «Наши войска водрузили российский триколор над Пятихатками. Пятихатки долго представлялись пропагандой режима [Владимира] Зеленского как их достижение», – сказал Рогов ТАСС.

    По его словам, теперь фактический контроль над населенным пунктом установили российские военные, украинских боевиков выбили оттуда.

    В начале марта сообщалось, что ВС России закрепились в селе Пятихатки на Степногорском направлении в Запорожской области.

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    12 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Дрон-камикадзе проекта «Архангел» разогнали до 280 км/ч

    Специалисты «Архангела» увеличили скорость дрона-камикадзе до 280 км/ч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

    Как сообщает ТАСС, специалисты проекта «Архангел» увеличили скорость дрона-камикадзе до 280 км/ч. Основатель проекта Михаил Филиппов отметил, что обычные дроны-камикадзе летают со скоростью 70-120 км/ч. Новый дрон, благодаря гибридной конструкции с вертикальным взлетом и переходом в «режим крыла», может преодолевать более 50 км, оставаясь недосягаемым для стрелкового оружия.

    По словам Филиппова, дрон предназначен для поражения дальних целей, таких как легкобронированная техника и вышки сотовой связи. Также он может использоваться против вражеских БПЛА при защите критически важной инфраструктуры. В настоящий момент беспилотник проходит тестирование в зоне СВО вместе с «Барс-Сармат».

    Проект «Архангел» ведется энтузиастами с 2022 года. Координация осуществляется из Москвы, Крыма и Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод». Минобороны России оценили работу дронов-камикадзе на оптоволокне.

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    11 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине

    Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на 30 дней при согласии России

    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова прекратить огонь на 30 дней по линии фронта, если Россия согласится на это, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что предлагаемое прекращение огня включает не только остановку ракетных и дроновых атак, а также боевых действий в акватории Черного моря, но и полное прекращение военных действий по всей линии фронта.

    «Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры США и Украины по урегулированию украинского конфликта, и Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине. Кроме того, США и Украина договорились ускорить подписание соглашения по разработке минеральных ресурсов на Украине.

    Коментарии (24)
    11 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможны контакты представителей России и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что в ближайшие дни «будет разговаривать с коллегой из России».

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине, о котором Вашингтон и Киев сообщили по итогам переговоров в Джидде. Президент США анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, а также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    12 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный

    Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщили в Минобороны.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, в ходе наступательных действий группировка войск «Север» взяла под контроль Казачью Локню, 1-й и 2-й Княжие, Замостье и Мирный.

    Также были нанесены удары по различным формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, таких как Гоголевка, Гончаровка и других.

    Артиллерийский огонь и авиационные удары были нацелены на живую силу и технику противника в населенных пунктах Горналь, Замостье и Мирный в Курской области, а также в ряде сел в Сумской области Украины.

    За прошедшие сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, было уничтожено несколько единиц бронетехники, в том числе танк, и три пункта управления БпЛА. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих,  более 390 танков, 314 боевых машин пехоты, 2411 автомобилей и других единиц техники, включая пусковые установки зенитных ракетных комплексов и системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS производства США.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    До этого в Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

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    12 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
    Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с начальниками генштабов государств ЕС и других стран в Париже призвал разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне переговоров Украины и США, сообщил Елисейский дворец.

    Макрон подчеркнул важность перехода «от концепции к плану», который определит надежные гарантии безопасности, обеспечивающие на Украине «прочный и продолжительный» мир, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    На фоне сближения позиций Вашингтона и Москвы участники встречи согласились, что такие гарантии безопасности не должны существовать отдельно от НАТО и его возможностей, сообщили в офисе французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже прошла встреча военных руководителей стран-членов НАТО и ЕС, а также Японии и Австралии, при этом США в переговорах не участвовали.

    Коментарии (8)
    12 марта 2025, 07:46 • Новости дня
    ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском

    Российская армия отразила атаки ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска предприняли попытку наступления на нескольких участках фронта под Купянском в Харьковской области, однако российская армия пресекла эти действия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции российских войск севернее Купянска. ТАСС сообщает, что основные удары пришлись на районы населенных пунктов Голубовка, Кучеровка и Петропавловка. В штурме участвовали несколько ротнов-тактических групп ВСУ, усиленных артиллерией и беспилотниками. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на некоторых участках фронта противник имел «частичный успех». Он отметил, что российские войска ведут маневренную оборону, не давая украинским формированиям расширить зону контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области. ВСУ задействовали заключенных под Купянском.


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    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

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    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности

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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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