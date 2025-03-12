Американский наемник получил 23 года за теракт в Курской области

Гражданин США Роберт Вертман заочно осужден за теракт и наемничество в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, гражданин США Роберт Вертман был заочно приговорен к 23 годам заключения за совершение теракта на территории Курской области. В пресс-службе Следственного комитета РФ заявили, что суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Согласно приговору, Вертман признан виновным в совершении террористического акта, а также в наемничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшиеся годы в исправительной колонии строгого режима.

Следственный комитет подчеркнул, что Вертман действовал как наемник, и его действия были направлены против безопасности России. Судебное разбирательство проходило заочно, так как Вертман находится за пределами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России, а Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области.

Американец Роберт Вертман заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.