Суд подтвердил уроженцу Запорожья факт проживания в монастыре для получения гражданства России

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель Мелитополя подал заявление в Мелитопольский межрайонный суд, в документе он просил установить факт того, что он постоянно жил в регионе с апреля 2020 года по 30 сентября 2022 года, передает РАПСИ.

Указывается, что в его паспорте отсутствовала отметка о регистрации.

Суд указал, что проживание мужчины в монастыре Мелитополя с апреля 2020 года подтверждают соответствующие документы.

Мелитопольский межрайонный суд удовлетворил требования. В пресс-службе указали, что это имеет юридическое значение для подтверждения российского гражданства, и не может быть установлен вне суда.

В феврале Генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.