Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.13 комментариев
Суд подтвердил уроженцу Запорожья факт проживания в монастыре для получения гражданства России
Просившему установить факт проживания в Мелитопольском монастыре для получения гражданства России уроженцу Запорожья подтвердили этот факт в суде, сообщили в пресс-службе Запорожского облсуда.
Житель Мелитополя подал заявление в Мелитопольский межрайонный суд, в документе он просил установить факт того, что он постоянно жил в регионе с апреля 2020 года по 30 сентября 2022 года, передает РАПСИ.
Указывается, что в его паспорте отсутствовала отметка о регистрации.
Суд указал, что проживание мужчины в монастыре Мелитополя с апреля 2020 года подтверждают соответствующие документы.
Мелитопольский межрайонный суд удовлетворил требования. В пресс-службе указали, что это имеет юридическое значение для подтверждения российского гражданства, и не может быть установлен вне суда.
В феврале Генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.