Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
Путин поручил разработать проект «Семейной зарницы» в регионах
Путин поручил представить предложения по «Семейной зарнице» до конца марта 2025 года
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по организации соревнований «Семейная зарница» для семей с детьми во всех регионах страны, включая спортивные, интеллектуальные и творческие состязания.
Президент России Владимир Путин поручил разработать и представить предложения по организации мероприятий «Семейная зарница» в регионах, сообщает ТАСС. Это решение было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа». В рамках проекта планируется проведение соревновательных мероприятий спортивной, интеллектуальной и творческой направленности, предназначенных для семей с детьми.
Администрация президента совместно с Министерством обороны России должны подготовить соответствующие предложения. Ответственными за выполнение поручения назначены первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и министр обороны Андрей Белоусов.
Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 31 марта 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать отдельное направление для поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО). Он также обеспечил право на статус ветерана боевых действий для всех участников СВО. Кроме того, президент поручил ввести стандарт региональных мер социальной поддержки для участников этой операции.