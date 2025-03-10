В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
В Раде предложили установить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону
В Раде предложили установить в Киеве памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону
В Верховной раде зарегистрировали законопроект об установке памятника Джорджу Вашингтону в Киеве, который был первым президентом США и американским военным офицером.
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали инициативу об установке памятника Джорджу Вашингтону в Киеве, передает РИА «Новости».
В документе, появившемся на сайте парламента, говорится о необходимости увековечить первого президента США и видного военного деятеля.
Джордж Вашингтон возглавлял континентальную армию в годы войны за независимость США и стал первым лидером Соединенных Штатов.
Ранее два кафе в Киеве, названные в честь Трампа, решили переименовать из-за прекращения США поставок оружия и обмена разведданными с Украиной.