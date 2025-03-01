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В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу сожгли 26-метровый замок из 30 башен
В Калужской области в арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок, состоящий из 30 башен с вращающимися лопастями, что стало кульминацией фестиваля.
В Калужской области, в арт-парке «Никола-Ленивец» состоялся традиционный фестиваль, посвященный проводам зимы. Темой Масленицы-2025 стала фраза «Жил на свете рыцарь бедный…». Посетители участвовали в мастер-классах и перформансе с легендарным странствующим рыцарем, передает РИА «Новости».
Кульминацией мероприятия стало сожжение 26-метрового арт-объекта под названием «Мельница», созданного Николаем Полисским. Конструкция представляла собой замок, включавший 30 башен с вращающимися лопастями. Для его строительства использовалось отработанное дерево, такое как горбыль, паллеты и тонкомер, а также сено.
Процесс сожжения длился более получаса, и огонь был настолько сильным, что снегопад над площадкой превратился в дождь. За безопасностью следили сотрудники МЧС, пожарные и кареты скорой помощи, обеспечивая безопасность мероприятия.
В прошлом году на этом же фестивале сжигался другой арт-объект «Вулкан», высотой 22 метра, который был изготовлен из березовых веток и сена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году РПЦ возмутилась сожжением «католического храма» из веток в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу. Позднее в парке «Никола-Ленивец» объяснили, что огненная скульптура «Пламенеющая готика» не являлась готическим собором.