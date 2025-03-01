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    Зеленского публично превратили в политический труп
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    Самолет властей Украины вылетел из США в Лондон
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    9 комментариев
    1 марта 2025, 11:10 • Новости дня

    В Николаевской области загорелось производственное предприятие

    В Николаевской области Украины пожар охватил предприятие в селе Парутино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Парутино Николаевской области Украины произошел пожар на производственном предприятии, о чем сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале.

    В Николаевской области Украины произошел пожар на производственном предприятии в селе Парутино, передает ТАСС. О происшествии сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале. Он уточнил: «Николаевский район: в селе Парутино возник пожар на территории одного из производственных предприятий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе порта Черноморск в Одесской области произошли взрывы, в Николаеве, где объявлена воздушная тревога, также произошли взрывы, а по ремонтному заводу ВСУ в Ясногорке был нанесен удар.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

    Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии, даже представитель великой державы вряд ли позволил бы себе повысить голос на Трампа и Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме закончилась перепалкой.

    «Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

    «В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

    «Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

    По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

    «Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа  на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

    Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

    Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

    «Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

    «Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    28 февраля 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
    Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки освобождена Новая Сорочина, а за последние дни – Погребки, Орловка и Никольский. Всего же за неделю освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 бронемашин.

    Уничтожены две машины РСЗО, в том числе американская РСЗО MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и американскую гаубицу М777, три пусковые установки ЗРК, восемь станций РЭБ и 12 складов с боеприпасами.

    В результате действий подразделений группировки «Запад» за неделю освобождены населенные пункты Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Тополи в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1340 военнослужащих, танк, 13 бронемашин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям «Иностранного легиона».

    За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов с боеприпасами, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» решительными действиями улучшили тактическое положение, завершив освобождение Новоандреевки в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три немецких Leopard, 32 бронемашины и 25 орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, десять бронемашин. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три артустановки калибра 155-мм стран НАТО, а также три склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

    ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве. Напомним, накануне сообщалось, что российские войска освободили Никольский в Курской области. За день до этого они освободили Орловку и Погребки в Курской области. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области.

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    28 февраля 2025, 13:46 • Новости дня
    ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 64 тыс. военных
    ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 64 тыс. военных
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Мария Иванова

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 075 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 248 бронетранспортеров и 2084 бронемашины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, среди потерь ВСУ значатся 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, более 50 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, 1-го Княжьего, Рубанщины, Суджи и Черкасского Поречного.

    Были отражены четыре контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Горналя, Дмитрюкова, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Косицы, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Олешни, Старой Сорочины, Черкасской Конопельки, Южного в Курской области, а также Алексеевки, Басовки, Беловод, Журавки, Новенького, Сум, Хотеня и Юнаковки Сумской области, перечислили в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 бронемашин, четыре артиллерийских орудия, в том числе САУ «Богдана», шесть минометов, две станции РЭБ, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ, отчитались в Минобороны.

    В пятницу стало известно, что российские войска в Курской области освободили населенный пункт Новая Сорочина, накануне освободили Никольский в Курской области. А за день до этого освободили Орловку и Погребки.

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    1 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Стало известно о создании надувной защиты от БПЛА в России

    В России разработали систему надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    Как сообщает ТАСС, в России создана система надувных аэростатов для защиты от беспилотников. Разработкой занималась команда Воронежского института высоких технологий, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Аэростаты должны обеспечить защиту важных объектов, таких как склады и электростанции.

    Система основывается на опыте борьбы с бомбардировочной авиацией нацистской Германии в битве за Москву в 1941-1945 годах. В то время аэростаты значительно затрудняли маневренность самолетов, что повышало эффективность зенитной артиллерии. Это привело к снижению результативности бомбардировок и отказу противника от массированных налетов.

    Элементы новой системы размещаются на расстоянии от 1 до 10 км от защищаемых объектов, на высотах до 3 км. В их состав входят надувные аэростаты, тросы и защитные сети. Также предусмотрено устройство интеллектуального управления, позволяющее изменять конфигурацию системы как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Разработчики отмечают, что система позволяет реконфигурировать защитные зоны, подстраиваясь под текущие потребности, что делает ее особенно эффективной. Она способна защищать различные инфраструктурные объекты, сохраняя их от возможных атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

    Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

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    28 февраля 2025, 14:17 • Новости дня
    Рогов заявил о более 1 млн мин у Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины установили более миллиона мин на участке фронта в двадцать километров севернее Работино и Вербового в Запорожской области, что препятствует продвижению российских войск.

    Вооруженные силы Украины установили более миллиона мин на участке шириной 20 км севернее населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он отметил, что это количество мин сосредоточено на линии соприкосновения, где российские войска пытаются продвигаться в сторону города Орехово, сообщает ТАСС.

    Рогов также подчеркнул, что в районе Орехова украинские войска выстроили качественную линию обороны, чтобы противостоять российским наступательным действиям с южного направления. Однако, по его мнению, наступление российских войск в Донецкой народной республике может помочь обойти украинские укрепления. Он выразил уверенность, что действия российских войск на Южно-Донецком направлении внесут изменения в текущую ситуацию, создавая возможности для «взлома» обороны противника с востока и севера, так как основные наступательные усилия сосредоточены на юге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины начали хаотично минировать поля в Запорожье. Также сообщалось, что для минирования на Запорожском направлении ВСУ задействовали дроны «Баба-яга». Ранее Рогов сообщил о более чем 500 тыс. мин в Запорожской области.

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    1 марта 2025, 04:34 • Новости дня
    ВС России сорвали атаку ВСУ на север Часова Яра

    ВСУ безуспешно пытались отбить позиции на севере Часова Яра в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины попытались вернуть утраченные позиции в северной части Часова Яра, но их атака была сорвана российскими силами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку вернуть контроль над позициями на севере Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что атака была отражена российскими силами. Он отметил, что противник проводит контратакующие действия, но безуспешно.

    Марочко добавил, что в центральной части Часова Яра увеличилось количество так называемых серых зон, что свидетельствует о напряженной ситуации в регионе. Он подчеркнул, что бои в городе продолжаются с ожесточенной интенсивностью.

    По данным эксперта, украинские силы пытались захватить позиции в жилых кварталах города, но их попытки не увенчались успехом. В центре населенного пункта наблюдается увеличение серых зон, что указывает на сохранение нестабильной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южные окраины города свыше чем на два километра, укрепив свои позиции. Также российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий.

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    1 марта 2025, 00:15 • Новости дня
    ВСУ 20 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

    Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 20 раз, выпустив 53 боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

    Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости». Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило о выпуске 53 боеприпасов.

    В Telegram-канале управления отмечается, что все двадцать атак вооруженных формирований Украины пришлись на горловское направление. «Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ... Двадцать вооруженных атак – на горловском направлении», – говорится в сообщении.

    В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, включая подростка. За предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела, что свидетельствует о сохранении напряженной ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Луганской народной республики, в результате чего около 11 тыс. абонентов в Кременной остались без света, сообщил источник в оперативных службах региона.

    В Малой Лепетихе Херсонской области удар украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к гибели женщины и ребенка, которых везли на госпитализацию.

    Местные жители Курахово в ДНР сообщают, что украинские военные используют дроны для целенаправленных атак на мирное население, что привело к гибели людей.

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    1 марта 2025, 02:19 • Новости дня
    ПВО предотвратили атаку БПЛА на Смоленскую область

    Смоленская область избежала жертв благодаря действиям ПВО против украинских БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО успешно предотвратили атаку украинских БПЛА на Смоленскую область, о чем сообщил глава региона Василий Анохин, уточнив, что пострадавших и разрушений не было.

    Российские средства противовоздушной обороны предотвратили нападение на Смоленскую область, передает ТАСС. Губернатор Василий Анохин заявил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов была успешно пресечена, предотвращая тем самым разрушения и пострадавших.

    В своем телеграм-канале губернатор отметил, что обломки сбитых аппаратов не нанесли ущерба и не привели к жертвам среди населения. Это стало возможным благодаря оперативной работе дежурных сил ПВО, которые смогли быстро отреагировать на угрозу.

    По словам Анохина, жители региона могут быть спокойны за свою безопасность благодаря эффективности и быстродействию противовоздушных сил. Обстановка в области остается под контролем, и власти продолжают мониторинг ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что система ПВО отразила атаку беспилотников, и жизнеобеспечивающие системы функционируют нормально.

    Российская система ПВО уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

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    1 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Программа «Время героев» за год обучила 83 ветерана СВО для госслужбы

    Tекст: Александра Юдина

    Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.

    На сайте программы указано, что в первый поток вошли 83 участника, отобранные по боевым заслугам, управленческому опыту и потенциалу, и приступили к обучению 27 мая 2024 года.

    Среди участников программы 21 человек награжден Золотой звездой Героя России, а всего они имеют 281 государственную награду.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа поддерживает тех, кто проявил верность Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Он отметил рвение участников и их ответственный подход к обучению.

    За время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения, в том числе такие, как Герой ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, и Евгений Первышов, ставший врио главы Тамбовской области. Лидирующие позиции, по словам руководителя программы Марии Костюк, должны принадлежать тем, кто доказал свою верность стране.

    Участники программы освоили модули по государственной политике и управлению, экономике и инвестициям, а также прошли стажировки в Сахалинской и Нижегородской областях и на Северном полюсе.

    Среди спикеров были представители администрации президента, члены правительства и главы регионов. Участники проходят стажировки в ключевых государственных органах.

    Более 65 тыс. участников СВО подали заявки на участие в программе, и сейчас идет дополнительный отбор для формирования второго потока.

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    28 февраля 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли девять ударов высокоточным оружием

    Tекст: Мария Иванова

    С 22 по 28 февраля ВС России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, поражались цеха производства и места хранения ударных БПЛА, места подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 французских управляемых авиабомб Hammer, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, девять снарядов РСЗО HIMARS производства США и 42 снаряда чешской системы залпового огня Vampire, а также 702 беспилотника, перечислили в Минобороны.

    С начала спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44834 беспилотника, 600 ЗРК, 21932 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32305 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. ВС России также поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.

    За предыдущую неделю ВС России нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    1 марта 2025, 10:48 • Новости дня
    Российские войска уничтожили украинских десантников под Курском

    Бойцы «Севера» уничтожили пятерых десантников ВСУ под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе штурма украинских позиций в Курской области российские войска из группы «Север» ликвидировали пятерых украинских десантников, а двоих пленили, не понеся потерь.

    Как передает РИА «Новости», бойцы группировки «Север» осуществили штурм украинских позиций у селения Старая Сорочина в Курской области. В результате операции они уничтожили подразделение украинских десантников, состоящее из пяти человек, и захватили в плен еще двоих.

    По словам офицера 22-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Витязь», российские штурмовики в ходе боя окружили украинские войска в лесопосадке с трех сторон при помощи беспилотников. Они использовали стрелковое оружие и гранаты, чтобы подавить сопротивление противника. «Пятеро всушников в ходе боя были уничтожены, двое захвачены в плен», – заявил «Витязь».

    Он также отметил, что благодаря самоотверженности и высокому уровню подготовки личного состава российские штурмовики не понесли потерь в этом бою.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Сообщалось, что ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 64 тыс. военных. ВСУ в Сумах подверглись удару после отступления из Курской области.

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    1 марта 2025, 09:49 • Новости дня
    Украинский пленный назвал размер взятки за отсрочку от службы в ВСУ

    Пленный ВСУ сообщил о предложении купить отсрочку от службы за 10 тыс. долларов в военкомате

    Tекст: Мария Иванова

    Пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко рассказал о предложении украинских военкомов купить отсрочку от службы за 10 тыс. долларов в черниговском военкомате, он отказался из-за нехватки средств.

    Злепко рассказал, что в военкомате Черниговской области за 10 ты. долларов ему предлагали отсрочку от службы, но он отказался ввиду отсутствия необходимых средств, передает РИА «Новости».

    Мужчина отметил, что в основном мобилизуют представителей среднего и низшего классов, в то время как зажиточные граждане избегают призыва.

    Он также сообщил о недостаточной подготовке в учебке в Черниговской области, что повлияло на его сдачу в плен. Во время сдачи в плен Злепко находился в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая действовала на территории Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал, как пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку.

    Александра Доминика, военнослужащего ВСУ, подвергли жестоким издевательствам со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.

    Пленный офицер Игорь Боронило заявил о нарушениях, включая пьянство, в рядах ВСУ, а также рассказал о взятках, которые помогали избежать наказаний за проступки.

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