С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Опасность атаки дронов отменили в Тамбовской области
Опасность атаки БПЛА в Тамбовской области отменили спустя почти 11 часов
Опасность атаки БПЛА в Тамбовской области, продлившаяся около 11 часов, была отменена согласно сообщению МЧС России.
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была успешно отменена на всей территории Тамбовской области, как сообщает РИА «Новости». Уведомление об этом появилось в официальном приложении МЧС России. В сообщении говорится: «Внимание! Отбой «Воздушной тревоги» – опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала!»
Атака БПЛА была объявлена в 3.46 по московскому времени и продлилась 10 часов 42 минуты. За это время МЧС России проводило все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона. Была задействована специализированная техника и персонал для предотвращения возможных последствий атаки.
На данный момент, согласно заявлению МЧС, ситуация стабилизировалась, и опасность миновала. Жителям региона рекомендовано продолжать следовать указаниям экстренных служб и соблюдать бдительность.
Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали два дрона-камикадзе ВСУ, нацеленных на Энергодар, благодаря чему удалось избежать жертв. Кроме того, ВСУ произвели семь атак дронами-камикадзе на город-спутник Энергодар, но пострадавших и пожаров не зафиксировано.