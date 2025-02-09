Китайское судно с углем и топливом село на мель у берегов Сахалина

Балкер с углем и топливом сел на мель у Сахалина, разлива не обнаружено

Tекст: Максим Попов

По словам зампредседателя правительства Сахалинской области Алексея Римши, грузовой балкер «AN YANG 2» сел на мель в Невельском районе Сахалинской области поздним вечером 8 февраля, передает ТАСС.

Судно село на мель из-за сильного шторма и находится в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа, граждане Китая. Есть запасы воды и продуктов, в медицинской помощи экипаж не нуждается.

Отмечается, что балкер загружен углем, мазутом и моторным маслом. Разлива топлива не обнаружено, но ситуация находится под постоянным мониторингом. В данный момент связь с капитаном налажена, но из-за шторма спасательные средства не могут подойти к судну. Ожидается, что такая возможность появится завтра.

Специалисты морской спасательной службы из Корсакова направлены в Невельск с необходимым оборудованием. Создан пункт временного размещения для экипажа. Губернатор, правительство и аварийно-спасательные службы держат ситуацию под контролем, отметил Римша.