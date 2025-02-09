С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.24 комментария
Китайское судно с углем и топливом село на мель у берегов Сахалина
Балкер с углем и топливом сел на мель у Сахалина, разлива не обнаружено
Грузовой балкер AN YANG 2 с углем, мазутом и моторным маслом на борту, сел на мель в Сахалинской области из-за сильного шторма, угрозы разлива топлива нет, сообщили в правительстве региона.
По словам зампредседателя правительства Сахалинской области Алексея Римши, грузовой балкер «AN YANG 2» сел на мель в Невельском районе Сахалинской области поздним вечером 8 февраля, передает ТАСС.
Судно село на мель из-за сильного шторма и находится в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа, граждане Китая. Есть запасы воды и продуктов, в медицинской помощи экипаж не нуждается.
Отмечается, что балкер загружен углем, мазутом и моторным маслом. Разлива топлива не обнаружено, но ситуация находится под постоянным мониторингом. В данный момент связь с капитаном налажена, но из-за шторма спасательные средства не могут подойти к судну. Ожидается, что такая возможность появится завтра.
Специалисты морской спасательной службы из Корсакова направлены в Невельск с необходимым оборудованием. Создан пункт временного размещения для экипажа. Губернатор, правительство и аварийно-спасательные службы держат ситуацию под контролем, отметил Римша.