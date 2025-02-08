С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
Американская компания Wynn получила 2,4 млрд долларов на первое казино в ОАЭ
Американская компания Wynn получила кредит в 2,4 млрд долларов на строительство первого в ОАЭ казино
Американская компания Wynn Resorts получила 2,4 млрд долларов на строительство первого кв ОАЭ азино в рамках курортного комплекса в Рас-эль-Хайме, который планируется завершить к 2027 году.
Компания Wynn Resorts получила кредит на строительство первого казино в ОАЭ, сообщает ТАСС. Финансирование в размере 2,4 млрд долларов предоставили международный консорциум банков, в который вошли такие крупные учреждения, как Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui, Abu Dhabi Commercial Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD и National Bank of Ras Al Khaimah. Кредит будет номинирован в американских долларах и эмиратских дирхамах.
Проект курортного комплекса, который включает гостиницу, торговый центр, рестораны и специальные игровые зоны, был анонсирован в январе 2022 года. Строительство началось в начале 2023 года, и на данный момент основные строительные работы завершены на 80%. Гостиница в комплексе будет насчитывать более 1,5 тыс. номеров. Завершение строительства планируется к 2027 году.
Проект в Рас-эль-Хайме воспринимается как показатель того, что власти ОАЭ готовы разрешить ведение игорного бизнеса. Это значительный шаг для страны, где игорный бизнес традиционно запрещен.
Ранее занимавшегося казино бизнесмена Рашида Таймасова заочно арестовали по решению Мещанского суда Москвы, его обвиняли в особо крупной растрате.