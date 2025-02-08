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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Эксперт объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ
    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
    МИД направил Британии ноту из-за инцидента с журналисткой и дипломатами
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    Минобороны подало иск против РЖД
    Появилось видео эвакуации людей из горящего здания бывшего электрозавода в Москве
    Умер актер Владимир Подоляк
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    6 комментариев
    8 февраля 2025, 19:55 • Новости дня

    Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл на две недели из-за травмы

    Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл на две недели из-за травмы верхней части тела

    Tекст: Мария Иванова

    Российский вратарь Игорь Шестеркин из клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выбыл из строя на срок до двух недель из-за травмы верхней части тела, что может повлиять на предстоящий матч с «Коламбусом».

    Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела и пропустит до двух недель, сообщает ТАСС.

    В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестеркин участвовал в 39 матчах, одержав 18 побед. В трех поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Следующая игра команды пройдет в ночь на 9 февраля, когда «Рейнджерс» встретятся на выезде с «Коламбусом». Травма Шестеркина может повлиять на результаты команды, так как он является ключевой фигурой вратарской линии. Пока не сообщается, кто займет его место в предстоящих матчах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал участником драки с Брэди Ткачуком в матче против «Оттавы Сенаторз».

    Ранее Шестеркин был признан третьей звездой дня в НХЛ после успешного выступления в матче против «Торонто», где он отразил 34 из 35 бросков.

    В 2020 году в Нью-Йорке в аварию попали два российских хоккеиста, выступающих в НХЛ за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» – нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестеркин, который получил перелом ребра.

    8 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США

    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост заявок от украинцев на гражданство

    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства после постановки их на учет в призывники за рубежом.

    После введения весной 2024 года украинскими властями требований о постановке на учет лиц призывного возраста за рубежом, Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало заметный рост интереса к получению российского гражданства, передает РИА «Новости». Руководитель миссии Александр Захаров сообщил, что наблюдается всплеск обращений, включая электронные запросы, по вопросам приобретения российского гражданства и порядка его оформления.

    В 2024 году в генконсульство по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. В том числе, это те, чьи родители уже получили российское гражданство, а также рожденные или имевшие регистрацию в регионах, таких как ДНР, Маруполь, Херсонская область, Крым, Севастополь, Запорожская область и ЛНР.

    Захаров подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством, гражданам рекомендовано обращаться с заявлениями на получение российского гражданства в органы МВД на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок, живший на Донбассе, сбежал из Финляндии в Россию. МВД России обязало иностранцев проходить медосмотр. Министерство внутренних дел России предложило расширить список участников программы переселения соотечественников, включив в него бывших граждан СССР и их потомков, владеющих русским языком.

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    8 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Минобороны подало иск против РЖД

    Минобороны подало иск к РЖД на 5,5 млн рублей

    Минобороны подало иск против РЖД
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Российские железные дороги» на сумму более 5,5 млн рублей, сообщается в материалах дела.

    Иск подан на 5 млн 515 тыс. 579 рублей. Подробности и причины для подачи искового заявления в документации не указаны. Также неизвестно, принят ли иск Арбитражным судом Москвы к производству, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд взыскал 3 млрд рублей с Военно-строительной компании в пользу Минобороны. Кроме того, «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» обязали выплатить по иску Минобороны 10 млн рублей. Также Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    8 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Зеленский назвал возможные условия сделки с США

    Зеленский предложил Вашингтону совместную разработку месторождений без их передачи США

    Зеленский назвал возможные условия сделки с США
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Зеленский заявил, что Киев хочет получить гарантии безопасности. Украина при этом готова не передать США месторождения полезных ископаемых, а предложить их совместную разработку. По словам Зеленского, Украине «американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего». Он заверил, что у США будет «этот приоритет».

    Кроме того, Украина хочет стать «хабом для всей Европы». «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину», – сказал он, добавив, что США могли бы использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения американского СПГ.

    Напомним, Вашингтон заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Однако даже на самой Украине признают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в российском Донбассе.

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    8 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска

    Военный эксперт Леонков рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска

    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противник старался превратить Дзержинск (Торецк) в сплошной укрепрайон, там же находились элитные подразделения ВСУ, но после освобождения города враг лишился одной из точек обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Об освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике стало известно в пятницу.

    «В операции по освобождению Дзержинска было много ключевых моментов, потому что противник старался превратить этот населенный пункт в сплошной укрепрайон, создавая дополнительные проходы между домами и укрепляя подвалы бетоном», – отмечает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    «К тому же ВСУ держали в Дзержинске элитные подразделения, своих головорезов, но, несмотря на это, противник потерял 26 тыс. боевиков и сдал город, – продолжил военный эксперт. – ВСУ лишаются одной из точек, построенной по линии обороны Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск». 

    После освобождения Дзержинска усугубится и без того непростое положение ВСУ в Часовом Яре.

    «Часов Яр находится на возвышенности, что затрудняет его штурмы. Но в случае захода в тыл часовоярскому гарнизону противнику придется выбирать: отступать в сторону Константиновки, либо свариться в котле. А если наступление российских войск продолжится, то дальше там находится Константиновка, Краматорск и Славянск. Группировка ВСУ в Северске может оказаться в полном окружении», – рассуждает эксперт.

    По мнению Леонкова, освобождение Дзержинска важно и с психологической точки зрения. Именно поэтому в «Википедии» появились свежие правки с занижением данных о численности местных жителей – якобы в этом «мелком населенном пункте» проживает 170 человек. Но если к 2001 году население агломерации опустилось до численности 86 тыс. человек, то к началу конфликта сократилось до 35 тысяч в самом Дзержинске и 73 тысяч в агломерации.

    «Дзержинск и ранее освобожденная Авдеевка – одного поля ягоды. Там создавались укрепрайоны, которые позволяли пересиживать атаки нашей авиации. Но как только тылы закрываются, все сдаются. Тактика ВСУ не меняется, то есть держаться еще могут, а вот отступать из населенных пунктов без существенных потерь не получается», – добавил собеседник.

    Об освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». По данным Минобороны, украинская армия в ходе боевых действий за Дзержинск потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

    На первых видео из освобожденного города видно, что по периметру Дзержинск окружен терриконами, на которых ВСУ выстроили оборонительные укрепления. Также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

    Коментарии (6)
    8 февраля 2025, 07:36 • Новости дня
    КНДР отказалась обсуждать «сделку» по ядерному оружию

    ЦТАК заявило, что ядерное оружие КНДР не подлежит обсуждению и не является «предметом сделки»

    КНДР отказалась обсуждать «сделку» по ядерному оружию
    @ Zscout370/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ядерное оружие КНДР предназначено для сдерживания агрессии враждебных стран и не рассматривается как «предмет сделки» на переговорах, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Ядерные вооруженные силы нашего государства (предназначены) для срыва любых агрессивных (действий) враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе», – приводит ТАСС текст сообщения ЦТАК.

    В материале отмечено, что ядерное оружие Пхеньяна не требует «чьего-то признания» и не является «предметом сделки», предполагающей отказ от него за символическое вознаграждение.

    В комментарии отсутствуют упоминания о политике новой администрации США, но содержится критика НАТО и ЕС за призывы к демонтажу ядерной программы КНДР. ЦТАК назвало эти призывы «эксцентричным вздором», вызывающим смех.

    Также агентство отметило, что ядерное оружие необходимо для противодействия западным провокациям, и обвинило США и Европу в обострении ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

    Комментарий был опубликован на фоне встречи руководства США и Японии, после которой японский премьер Сигэру Исиба заявил, что Вашингтон и Токио намерены стремиться к свертыванию ядерной программы КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США.

    Коментарии (12)
    8 февраля 2025, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о новой волне национализации в Крыму

    Крым решил национализировать имущество украинских олигархов и врагов России

    Стало известно о новой волне национализации в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Крыма намерены составить новый список объектов для национализации имущества, принадлежащего украинским олигархам, что должно оказать поддержку экономике региона.

    Власти Крыма работают над созданием нового списка объектов под национализацию, которые принадлежат украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подчеркнул, что борьба с враждебными элементами в Крыму продолжается, сообщает РИА «Новости».

    «Работа ведется. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберемся со всеми. Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики», – отметил Константинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма подали иск на арендуемую футбольным клубом «Динамо» Киев землю, располагающуюся на полуострове. В Крыму пообещали очистить полуостров от собственности украинских олигархов, включая земельные участки и другие активы. Власти ранее уже национализировали самые крупные активы украинских олигархов на территории Крыма.

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    7 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

    Опубликованы первые кадры освобожденного Дзержинска в ДНР

    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы первые кадры из освобожденного города Дзержинска в ДНР, где по периметру видны терриконы с укреплениями ВСУ.

    Видео из освобожденного города Дзержинска в ДНР появились в распоряжении РИА «Новости».

    На кадрах видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых ВСУ выстроила оборонительные укрепления. В освобожденном Дзержинске также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

    Об освобождении Дзержинска из сообщений Минобороны России стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

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    8 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
    ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 93 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотников, 592 ЗРК, 21254 танка и других бронкмашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы спецтехники.

    Напомним, с 1 по 7 февраля ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям.

    Коментарии (9)
    8 февраля 2025, 13:51 • Новости дня
    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве

    ГАИ начала рейды и изъятие электровелосипедов у курьеров из-за нарушений ПДД

    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве начались рейды ГАИ по проверке электровелосипедов у курьеров, уже изъято сотни транспортных средств на штрафстоянках за несоответствие стандартам и отсутствие прав категории М.

    Госавтоинспекция Москвы начала активные рейды по проверке электровелосипедов, используемых курьерами, сообщает РБК.

    Мероприятия проводятся планово во всех районах, но особое внимание уделяется северной части столицы. Сотрудники ГАИ проверяют скорость передвижения электровелосипедов, которая не должна превышать 25 км/ч, и мощность мотора. Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), пояснил: «В случае если транспортное средство требует прав категории М, но их нет, велосипед отправляется на экспертизу.»

    С начала года на штрафстоянках Москвы собрались сотни электровелосипедов, изъятых у курьеров, в основном личных, а не арендованных. По данным МАКС, арендованный транспорт составляет 75% от общего количества курьерских электровелосипедов. Но, по мнению Митюкова, доля арендованных велосипедов может снизиться до 40% к 2026 году из-за новых требований департамента транспорта по оснащению IoT-модулями.

    Курьеры, чьи велосипеды были изъяты, должны оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки. Стоимость нахождения велосипеда на стоянке может превысить его цену, особенно если он не соответствует стандартам, что делает возвращение транспорта невыгодным. Экспертиза электровелосипеда может занять до трех недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет, чтобы повысить безопасность их использования. В России также предложили запретить подросткам управлять электросамокатами из-за частых случаев нарушений и аварий. В Госдуме призвали ввести штрафы для владельцев электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения.

    Коментарии (15)
    7 февраля 2025, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду российского СМИ
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду российского СМИ
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз физической расправы главному редактору информационного агентства «Регнум», сообщили в СК.

    Отмечается, что угрозы физической расправы поступают главному редактору с требованием отказаться от публикаций с упоминанием одной из национальностей, говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ведомство подчеркивает, что руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов должен установить все обстоятельства дела и представить детальный доклад о ходе расследования.

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    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: «Теневой флот» России в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать российские суда по «новым законам»

    Politico: «Теневой флот» России в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания российских «теневых судов», скобы подозреваемых в незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

    Коментарии (23)
    8 февраля 2025, 09:20 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину смерти Дэвида Линча

    TMZ газвал причину смерти Дэвида Линча

    СМИ раскрыли причину смерти Дэвида Линча
    @ filmmaker Todd Wawrychuk/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца, связанной с хронической обструктивной болезнью легких, сообщает TMZ.

    По данным издания, причиной смерти известного американского режиссера стала остановка сердца, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что предрасполагающим фактором послужила хроническая обструктивная болезнь легких.

    Линч, знаменитый своими культовыми работами, такими как «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв», ушел из жизни, оставив значительное наследие в мировой киноиндустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный режиссер и сценарист, скончался в возрасте 78 лет от эмфиземы, вызванной курением, о которой он сообщил в 2024 году.


    Коментарии (5)
    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

    Коментарии (37)
    7 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери

    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расправились с мирными жителями Русского Поречного после значительных потерь в боях с российскими силами, рассказал боец освобождавшего поселок 352-го батальона с позывным Странник.

    По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».

    В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.

    «Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.

    Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

    Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

    Коментарии (4)
    7 февраля 2025, 22:35 • Новости дня
    В Пулково отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления

    В Пулково из-за высокого атмосферного давления отменили 17 рейсов

    В Пулково отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В петербургском аэропорту «Пулково» отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления, которое достигло рекордных показателей и продолжает расти.

    В аэропорту Пулково в Петербурге отменены 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления. Среди отмененных рейсов оказались пять рейсов компании «Россия» в Москву, еще четыре рейса задержаны. Авиакомпания «РусЛайн» также скорректировала расписание полетов, отменив рейсы в Тамбов и Казань, передает ТАСС.

    В свою очередь, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», сообщила, что неблагоприятные погодные условия, связанные с антициклоном, вынудили их пересмотреть расписание рейсов. Для вывоза пассажиров программы «Шаттл» в Петербург из Москвы был отправлен Boeing-777ER. В авиакомпании уточнили, что часть рейсов будут выполняться на самолетах большей вместимости.

    По словам синоптика Александра Колесова, атмосферное давление в Петербурге уже превысило рекордные показатели, зафиксированные в 2012 году. Ожидается, что максимум будет достигнут ночью, после чего давление начнет постепенно снижаться.

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