Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл на две недели из-за травмы верхней части тела

Tекст: Мария Иванова

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела и пропустит до двух недель, сообщает ТАСС.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестеркин участвовал в 39 матчах, одержав 18 побед. В трех поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Следующая игра команды пройдет в ночь на 9 февраля, когда «Рейнджерс» встретятся на выезде с «Коламбусом». Травма Шестеркина может повлиять на результаты команды, так как он является ключевой фигурой вратарской линии. Пока не сообщается, кто займет его место в предстоящих матчах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал участником драки с Брэди Ткачуком в матче против «Оттавы Сенаторз».

Ранее Шестеркин был признан третьей звездой дня в НХЛ после успешного выступления в матче против «Торонто», где он отразил 34 из 35 бросков.

В 2020 году в Нью-Йорке в аварию попали два российских хоккеиста, выступающих в НХЛ за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» – нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестеркин, который получил перелом ребра.