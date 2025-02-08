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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл на две недели из-за травмы
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл на две недели из-за травмы верхней части тела
Российский вратарь Игорь Шестеркин из клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выбыл из строя на срок до двух недель из-за травмы верхней части тела, что может повлиять на предстоящий матч с «Коламбусом».
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела и пропустит до двух недель, сообщает ТАСС.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестеркин участвовал в 39 матчах, одержав 18 побед. В трех поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Следующая игра команды пройдет в ночь на 9 февраля, когда «Рейнджерс» встретятся на выезде с «Коламбусом». Травма Шестеркина может повлиять на результаты команды, так как он является ключевой фигурой вратарской линии. Пока не сообщается, кто займет его место в предстоящих матчах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал участником драки с Брэди Ткачуком в матче против «Оттавы Сенаторз».
Ранее Шестеркин был признан третьей звездой дня в НХЛ после успешного выступления в матче против «Торонто», где он отразил 34 из 35 бросков.
В 2020 году в Нью-Йорке в аварию попали два российских хоккеиста, выступающих в НХЛ за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» – нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестеркин, который получил перелом ребра.