Шестеркин влез в драку с Ткачуком в матче НХЛ

Шестеркин влез в драку с Брэди Ткачуком в матче против «Оттавы»

Tекст: Александра Юдина

Конфликт на льду произошел после того, как американский форвард «Оттавы» Ткачук грубо сыграл против Шестеркина, прижав его к штанге ворот, передает РИА «Новости».

Это стало причиной массовой потасовки, в которой Шестеркин не остался в стороне и вступил в драку с Ткачуком.

Игроки «Рейнджерс», включая Мэтта Ремпе, бросились защищать Шестеркина. Сам Ремпе отметил, что «не может позволить, чтобы с Шестеркиным что-то случилось», так как считает его лучшим вратарем в мире.

Шестеркин в интервью после матча рассказал, что почувствовал серию ударов от Ткачука и не хотел изначально вступать в драку, но когда увидел, как его товарища атакуют, решил вмешаться.

«Жаль, что я не мог сбросить свои перчатки, иначе я бы сразу ушел в раздевалку», – добавил Шестеркин.

По итогам матча «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году массовая драка произошла на турнире ММА организации Hardcore 19 апреля после боя между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. В ходе инцидента Али Хейбати также ударил ринг-герл.