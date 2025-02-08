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Осужденный за теракт в Домодедово судился с ФСИН за отсутствие солнца
Осужденный за теракт в аэропорту Домодедово Яндиев судился с ФСИН за отсутствие солнца
Пожизненно осужденный за теракт в аэропорту Домодедово Ислам Яндиев подал иск в суд с требованием компенсации за отсутствие солнечного света, обваливающуюся штукатурку и неприятные условия содержания в тюрьме, включая ношение наручников, следует из судебных документов.
Осужденный пожизненно по делу о теракте в московском аэропорту Домодедово Ислам Яндиев подал иски против Генпрокуратуры, ФСИН и Минфина, передает РИА «Новости».
Яндиев пожаловался на условия содержания, включая обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок. По его словам, эти условия вызывают у него «нравственные страдания».
В одном из исков он потребовал компенсации за моральный ущерб из-за применения наручников при передвижении вне камеры во время содержания в СИЗО. Он также жалуется на нехватку личного пространства и отказ в переводе к нему в камеру другого арестованного.
Несмотря на все поданные им иски, суды отклонили все его претензии.
Напомним, что Яндиев и другие лица были осуждены за организацию теракта 24 января 2011 года в зале прилета международных авиалиний «Домодедово». Этот теракт был организован лидером «Имарата Кавказ*» (запрещенная в РФ террористическая организация) Доку Умаровым.
4 января 2011 года Магомед Евлоев совершил взрыв в международном аэропорту Домодедово при помощи самодельного взрывного устройства.
В результате взрыва погибли 37 и получили телесные повреждения 172 человека.
В марте 2011 года спецоперация на территории Республики Ингушетия привела к ликвидации лагеря боевиков и уничтожению 17 членов банды, всего же были установлены 28 членов, причастных к теракту в Домодедово.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ