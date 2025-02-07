Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
ОСК заложила седьмой и восьмой супертраулеры для РРПК в Петербурге
Церемония закладки двух больших морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192, которые строятся для Русской рыбопромышленной компании (РРПК), прошла в Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Адмиралтейские верфи».
Седьмой БМРТ серии «Капитан Ипатов» и восьмой – «Александр Бузаков» заложены на южном стапеле Адмиралтейских верфей, сообщается на сайте ОСК.
Траулеры серии СТ-192 – технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда, предназначенные для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.
На сегодняшний день суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Кроме того, это самая большая серия супертраулеров, построенная в рамках инвестиционной программы «Квоты под киль». Каждый БМРТ рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.
«Закладка новых судов проекта СТ-192 – это очередное доказательство того, что отечественное судостроение продолжает динамично развиваться и обеспечивать потребности рыбопромышленного комплекса в обновлении флота, невзирая на санкции», – отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.
Традиционно каждый траулер серии увековечивает на своем борту память о заслуженных работниках Русской рыбопромышленной компании. Однако руководством РРПК было принято решение назвать восьмое судно именем Александра Сергеевича Бузакова, возглавлявшего Адмиралтейские верфи ОСК с 2011 по 2022 годы.
В ноябре в Петербурге спустили на воду новый траулер проекта СТ-192 «Механик Щербаков», который предназначен для промысла минтая и сельди и оснащен современными производственными мощностями.