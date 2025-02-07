Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Путин поручил вернуть меры поддержки экономики по отраслевому принципу
Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ вернуться к мерам поддержки экономики по отраслевому принципу, как это было сделано в период пандемии коронавируса.
«В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям. Мы уже говорили, в том числе и на встрече с бизнес-сообществом: коллеги просят об этом. Мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена», – отметил российский лидер в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.
Путин уточнил, что нужно понимать перспективы отдельных отраслей, выделять приоритеты. «И по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку – так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности», – обозначил задачу глава государства.
Ранее Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.
Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.