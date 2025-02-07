Путин поручил вернуть меры поддержки экономики по отраслевому принципу

Tекст: Дарья Григоренко

«В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям. Мы уже говорили, в том числе и на встрече с бизнес-сообществом: коллеги просят об этом. Мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена», – отметил российский лидер в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Путин уточнил, что нужно понимать перспективы отдельных отраслей, выделять приоритеты. «И по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку – так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности», – обозначил задачу глава государства.

Ранее Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.