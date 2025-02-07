Путин оценил вклад трудовых коллективов в экономику России

Путин назвал показатели развития экономики России заслугой трудовых коллективов

Tекст: Дарья Григоренко

«Думаю, что результат, о котором вы сейчас сказали, – это, конечно, прежде всего результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова», – отметил российский лидер на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который доложил президенту о ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».

Ранее Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.