Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Путин оценил вклад трудовых коллективов в экономику России
Путин назвал показатели развития экономики России заслугой трудовых коллективов
Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние показатели развития российской экономики являются заслугой трудовых коллективов и бизнес-сообщества страны.
«Думаю, что результат, о котором вы сейчас сказали, – это, конечно, прежде всего результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова», – отметил российский лидер на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который доложил президенту о ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».
Ранее Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.
Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.