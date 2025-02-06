Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Путин поздравил президента Южной Осетии с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с днем рождения, отметив важность укрепления союзнических отношений между Россией и Южной Осетией.
Путин направил поздравления президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю его дня рождения, указано на сайте Кремля.
Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов передал эти слова югоосетинскому лидеру.
В поздравительном послании Путин подчеркнул важность продолжения укрепления дружеских, союзнических отношений между двумя странами.
«Мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня на благо народов России и Южной Осетии», – говорится в тексте.
Помимо Путина, поздравления передали председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Глава Южной Осетии выразил благодарность и пожелал российскому народу мира и благополучия.