Роскомнадзор выявил 128 млн недостоверных данных абонентов в 2024 году

В прошлом году в России обнаружено 128 млн случаев недостоверных данных сим-карт

Tекст: Максим Попов

Как отметили в ведомстве, недостоверные данные абонентов были обнаружены при помощи системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), синхронизированной с базами данных МВД, ФНС и ЕСИА.

Все операторы мобильной связи подключены к системе. При выявлении несоответствий, Роскомнадзор направляет операторам запросы на уточнение данных, передает ТАСС.

По словам представителей РКН, из 128 млн нарушений в 2024 году, 113,5 млн были исправлены благодаря внесению корректных данных операторами. Однако по 10,5 млн нарушений корректные данные не предоставлены, что привело к блокировке сим-карт и расторжению договоров. Еще по 4 млн нарушений работа продолжается.

Начиная с сентября 2023 года, КСИМ в общей сложности проверила 424 млн номеров, отмечается в сообщении.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила пересмотреть блокировку социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).



