Мизулина предложила пересмотреть блокировку социальной сети X в России

Tекст: Максим Попов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила мнение о возможности снятия блокировки с социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

Она отметила, что платформа значительно изменилась в лучшую сторону, включая уменьшение деструктивного контента и цензуры. «Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», – сказала эксперт.

Мизулина подчеркнула, что окончательное решение должно быть основано на данных регуляторов, таких как Роскомнадзор. «Здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными», – добавила она.

По ее мнению, уже сейчас можно задуматься о разблокировке X из-за его значимости в быстром распространении информации. Она также предположила, что другие иностранные платформы могут изменить свою политику в контексте изменений в международной политике США.

Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировки Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.