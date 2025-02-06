  • Новость часаУкраина получила 27% финансирования USAID за три года
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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    5 комментариев
    6 февраля 2025, 03:07 • Новости дня

    Мизулина предложила пересмотреть блокировку социальной сети X в России

    Tекст: Максим Попов

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила мнение о возможности снятия блокировки с социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

    Она отметила, что платформа значительно изменилась в лучшую сторону, включая уменьшение деструктивного контента и цензуры. «Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», – сказала эксперт.

    Мизулина подчеркнула, что окончательное решение должно быть основано на данных регуляторов, таких как Роскомнадзор. «Здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными», – добавила она.

    По ее мнению, уже сейчас можно задуматься о разблокировке X из-за его значимости в быстром распространении информации. Она также предположила, что другие иностранные платформы могут изменить свою политику в контексте изменений в международной политике США.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировки Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

    5 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год

    Алиханов сообщил о поставках первых Ту-214 в 2025 году

    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России, сообщил в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы на этот год, что стало возможным благодаря комплексной программе развития авиационной промышленности России, передает ТАСС.

    Между тем Алиханов, а также министр энергетики Сергей Цивилев попали в список кандидатов на избрание в совет директоров Газпрома. В перечне также присутствуют такие фигуры, как председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Присутствующий в текущем составе совета директоров первый вице-премьер Денис Мантуров не был включен в новый список кандидатов. Также осенью прошлого года экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов покинул совет директоров Газпрома.

    Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

    Ранее самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро» и прекратил полеты в 2015 году. В июне 2024 года он вновь был введен в строй после восстановления летной годности, а в июле его отправили на Минский завод гражданской авиации № 407 для перекраски в новую ливрею ОАК.

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    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 20:54 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Россия предложила назначить заседание на 17 февраля в связи с десятой годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер, сообщил Полянский, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что западные дипломаты запросили заседание на 24 февраля, чтобы отметить третью годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что Россия решила не оставаться в долгу и предложила свое заседание.

    Дипломат выразил надежду на успешное председательство китайских коллег в СБ ООН в феврале, добавив, что уверен в их мудрости и выдержке. Полянский также отметил, что заседание будет «хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии, вызванный действиями западных спонсоров, которые готовили киевский режим к войне с Россией».

    Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

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    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

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    5 февраля 2025, 04:50 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в Новогродовке

    Житель Новогродовки сообщил о расстреле четверых мирных жителей украинскими военными

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками, сообщил очевидец Сергей Сиденко.

    По его словам, украинские военные расстреляли четверых мирных жителей до освобождения города российскими войсками, передает РИА «Новости». «Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет», – сообщил Сиденко.

    Он добавил, что из-за активных боевых действий тела расстрелянных оставались в подвале более месяца. Лишь недавно удалось их захоронить в ближайшем дворе. «Метр на метр вырыли, в пакетах трупы так положили, вчетвером их и похоронили в одной могиле. Взяли крест и поставили крест там. Прям на табличке все четыре имени написали», – добавил он.

    Ранее в России осудили двух украинских боевиков за теракты в Курской области. Также сообщалось, что украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного.

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    5 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении из плена 150 российских военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Россия и Украина 5 февраля провели обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 150 российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале российского Минобороны. В обмен были переданы 150 украинских военных.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Ожидается, что вскоре они будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    В ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия гуманитарного характера, способствовавшие возвращению военнопленных.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны.

    Министерство обороны России представило кадры возвращения российских военных, освобожденных в рамках первого обмена пленными с Украиной в этом году, среди которых есть свидетельства о жестоком обращении в плену.

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    5 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    По договору с Минском РФ может применить ядерное оружие для защиты Белоруссии

    Договор с Минском определил условия применения ядерного оружия Россией для защиты Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран, говорится в договоре с Белоруссией о гарантиях безопасности, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.

    Согласно условиям договора, ядерное оружие России может быть использовано в ответ на применение против России или Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, передает ТАСС. Также применение возможно в случае агрессии с использованием обычного оружия, если это создаст критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.

    Напомним, президент России Владимир Путин инициировал ратификацию соглашения с Белоруссией о гарантиях безопасности.

    В декабре президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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    5 февраля 2025, 17:46 • Новости дня
    Назван объем поставок российского СПГ в ЕС в январе

    Поставки российского СПГ в ЕС в январе превысили 2 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В январе поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достигли 2,054 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel.

    По данным Bruegel, этот показатель оказался чуть ниже уровня декабря 2024 года, когда импорт составил 2,16 млрд кубометров. Однако он практически соответствует данным за аналогичный период прошлого года, когда в январе было импортировано 2,059 млрд кубометров российского СПГ, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько стран Европейского союза не поддержали инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок. При этом газета Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    5 февраля 2025, 21:18 • Новости дня
    Бывшего мэра Самары Тархова нашли застреленным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Самаре бывшего мэра Виктора Тархова и его супругу нашли мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщили в правоохранительных органах.

    Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга найдены застреленными, передает ТАСС.

    Тела супругов обнаружили с огнестрельными ранениями, что подтвердили в правоохранительных органах региона. На вопрос журналистов о достоверности информации из СМИ об обнаружении тел представителями власти был дан утвердительный ответ: «Да».

    Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год.

    В 2021 году и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте.

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    5 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    Суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в России

    Московский суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за нарушение локализации данных

    Суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в России
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал платформу Discord на 2 млн рублей за несоблюдение требований по локализации персональных данных российских пользователей.

    Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы постановил оштрафовать платформу Discord на 2 млн рублей. Это решение принято за невыполнение обязательств по локализации персональных данных россиян, сообщает ТАСС.

    В суде пояснили, что платформа была признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья касается нарушения требований российского законодательства в области обработки и хранения персональных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал компанию Discord на 3,5 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, а геймеры рассказали о возможных способах обхода заблокированной платформы, ранее Роскомнадзор заявил о наложении штрафа на Discord по этой же причине.

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    5 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Росавиация: Экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки

    Росавиация: Отчет Минтранса Казахстана подтвердил выбор экипажем самолета AZAL аэродрома в Актау

    Росавиация: Экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Отчет Минтранса Казахстана подтвердил, что экипаж AZAL сам выбрал Актау для посадки, игнорируя предложения диспетчеров, сообщает Росавиация.

    По данным ведомства, опубликованный Министерством транспорта Казахстана отчет по крушению самолета AZAL подтвердил, что экипаж самостоятельно выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома для посадки, передает ТАСС.

    Во время инцидента пилот самолета сообщил российским диспетчерам о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона.

    Несмотря на это, экипаж не воспользовался предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами в Махачкале и Минеральных Водах, которые были готовы принять самолет.

    В Росавиации добавили, что техническая готовность аэропортов в Махачкале и Минеральных Водах позволяла безопасно осуществить посадку, однако экипаж принял решение о посадке в Актау. Это подтверждает предварительные данные о том, что выбор запасного аэропорта был сделан исключительно экипажем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау.

    Отчет указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов». Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.

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    5 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Президент Ирака заявил о стремлении расширить партнерство с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак намерен укреплять и расширять партнерство с Россией, заявил президент страны Абдель Латиф Джамаль Рашид на встрече со спецпосланником президента России по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД Михаилом Богдановым в Багдаде.

    Богданов передал приветствие президенту Ирака от президента России Владимира Путина и подчеркнул стремление России укрепить дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами, передает РИА «Новости». Он отметил, что Россия заинтересована в развитии взаимодействия с Ираком в различных областях.

    В ответ президент Ирака указал на стремление его страны укреплять двусторонние связи и расширять горизонты партнерства для служения общим интересам. «Президент Ирака в ответ подчеркнул стремление его страны укреплять двустороннее сотрудничество и расширять горизонты партнерства для служения общим интересам», – говорится в сообщении пресс-службы иракского президента.

    В ноябре президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества в различных сферах, включая ОПЕК+.

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    5 февраля 2025, 06:30 • Новости дня
    Зенитчик назвал HIMARS легкими целями для российских ПВО

    Российские зенитчики быстро научились сбивать ракеты HIMARS на Украине

    Tекст: Максим Попов

    ЗРК «Бук-М2» на донецком направлении успешно справляется с поражением ракет американской РСЗО HIMARS, которую ранее считали сложной целью, сообщили в Минобороны.

    Как отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи ЗРК «Бук-М2» Павел Иванов, американские РСЗО HIMARS больше не представляют сложной цели для российской ПВО, передает РИА «Новости».

    РСЗО типа HIMARS для нас уже легкая цель. Сначала она представляла сложность, но сейчас все расчеты научились с ней работать. Поэтому особого труда для сбития этой цели для нас нет», - приводит агентство слова Иванова.

    Подразделение сейчас действует на донецком направлении, где помимо HIMARS успешно сбивает крылатые ракеты Storm Shadow, что представляет большую сложность из-за низкой высоты полета. В спектр задач также входят авиационные вооружения, такие как управляемые авиабомбы и противолокационные ракеты.

    Иванов пояснил, что воздушные цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км, поражаются до 45 км, а время от обнаружения до поражения составляет от 10 до 40 секунд. «Если цель попадает в зону поражения комплекса, она поражается со стопроцентной вероятностью», – добавил он.

    Офицер также рассказал о тактиках ВСУ, использующих ложные цели для разрядки системы ПВО перед основными ударами. При этом он пояснил, что российская система ПВО настолько насыщенна, что вероятность поражения целей остается высокой.

    По словам военного, вокруг охраняемых объектов всегда выстроена эшелонированная стена ПВО с различными ЗРК, включая «Стрела», «Тунгуска», «Панцирь», «Тор» и «Бук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников ВСУ.

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    5 февраля 2025, 14:34 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о кампании радикализации россиян спецслужбами Украины

    Бастрыкин сообщил о пропагандистской кампании Украины и Запада по радикализации россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель СК Александр Бастрыкин обвинил украинские спецслужбы в кампании по радикализации россиян, поддерживаемой коллективным Западом и направленной на распространение идей терроризма и неонацизма.

    По его словам, спецслужбы Украины при поддержке коллективного Запада развернули широкомасштабную кампанию по радикализации и дезинформации российских граждан, передает ТАСС.

    Бастрыкин отметил, что данная кампания оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в условиях текущей специальной военной операции.

    Он также подчеркнул, что подобные действия направлены на создание нестабильной обстановки в России и подрыв ее безопасности.

    В связи с этим Бастрыкин призвал усилить меры по противодействию дезинформации и радикализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала в ООН свежие факты героизации нацистов.

    Напомним, в ноябре прошлого года комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, предложенную Россией, направленную на борьбу с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации.

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    5 февраля 2025, 05:10 • Новости дня
    Ударные дроны сорвали ротацию ВСУ в Часовом Яре

    Беспилотники и артиллерия сорвали ротацию ВСУ, зачистив квартал Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Беспилотники и артиллерия ивановских десантников сорвали ротацию украинских сил, что позволило российским штурмовым группам расширить контроль над Часовым Яром, говорится в сообщении Минобороны.

    По информации российского военного ведомства, беспилотные летательные аппараты и артиллерия Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно провели операцию, сорвав ротацию украинских сил в Часовом Яре, говорится в официальном канале Минобороны в Telegram. Это позволило штурмовым группам продвинуться и зачистить очередной квартал от сил противника.

    «В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов крылатой пехоты была сорвана ротация личного состава ВСУ, что позволило нашим штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить еще один квартал от укронацистов в Часовом Яре», – заявили представители командования.

    Артиллерийские расчеты вели огонь из гаубиц Д-30, что позволило уничтожить пехоту противника. После первого выстрела проводилась корректировка огня для достижения максимального эффекта.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР. Украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, а ранее сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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