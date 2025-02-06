Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.10 комментариев
Минфин США заявил об отсутствии альтернативы доллару в мире
Министр финансов США заявил об отсутствии альтернативы доллару как резервной валюте
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, однако в обозримом будущем новой резервной валюты не появится.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News сообщил, что несмотря на стремления стран БРИКС отказаться от доллара, другой резервной валюты на горизонте не видно, передает РИА «Новости». Бессент подчеркнул, что альтернативы доллару как мировой резервной валюте в настоящее время нет.
Он отметил, что страны могут обсуждать и пытаться изменить статус доллара, но это не приведет к появлению новой резервной валюты в обозримом будущем. «Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара – ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», – заявил министр.
Бессент выразил уверенность в том, что доллар сохранит свою позицию несмотря на все попытки стран БРИКС изменить статус-кво.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как единая валюта БРИКС поможет пережить мировой финансовый кризис. По словам президента Владимира Путина, в течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты.