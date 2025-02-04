Bloomberg: Китайские пошлины изменят мировую торговлю СПГ

Bloomberg: Китай ввел 15-процентные пошлины на американский СПГ, изменив мировой рынок газа

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Bloomberg, Китай ввел 15-процентные пошлины на сжиженный природный газ (СПГ) из США после аналогичных действий президента Дональда Трампа в отношении товаров из Китая.

В прошлом году Китай импортировал около 6% своего СПГ из США. Этот шаг, вероятно, заставит китайских покупателей, имеющих долгосрочные контракты с американскими проектами, перепродавать свои поставки другим импортерам. Уже наблюдается тенденция, когда китайские импортеры перепродают значительную часть своих объемов СПГ в другие регионы, такие как Европа, где цены более привлекательны.

Суль Кавоник, аналитик MST Marquee, отметил: «Торговые потоки нарушатся, что может повысить цены на всем рынке на маржинальном уровне. Пошлины создадут значительную неэффективность на рынке, что принесет выгоду некоторым трейдерам СПГ в регионах».

Торговая напряженность, вероятно, будет удерживать китайские компании от подписания новых долгосрочных контрактов с американскими проектами. Это негативная новость для американских экспортеров, которым необходимо заключать контракты перед обеспечением финансирования для начала строительства проектов, отмечает агентство.

Трамп, озабоченный торговыми дефицитами США, ясно дал понять о намерении использовать энергетическое превосходство страны для улучшения баланса. Его усилия побудили некоторых покупателей, таких как Индия и Япония, вести переговоры о закупке большего объема газа из США, но в то же время отпугнули китайские фирмы.

Ранее, в 2018 году, Китай уже вводил пошлины на американский СПГ во время первого срока президентства Трампа, напоминает Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ.

Китай во вторник подал жалобу в ВТО на введенные США 10-процентные пошлины на китайские товары, что нарушает законные права и интересы страны.

Китайские производители планируют ускорить перенос производства в другие страны, чтобы обойти новые пошлины США, отмечают СМИ.