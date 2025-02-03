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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    11 комментариев
    3 февраля 2025, 19:59 • Новости дня

    Путин освободил от должности замглавы Минюста Вуколова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов освобожден от должности по указу президента России Владимира Путина, документ подписан в понедельник.

    Указ освобождает Всеволода Вуколова от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации, документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее глава государства вновь назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    2 февраля 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение европейских властей не приглашать РФ на мероприятия, посвященные освобождению Освенцима.

    «А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», – уточнил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    «Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что «приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков», очень странно, «но таковы реалии сегодняшнего дня».

    Президент напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности. Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который «рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавшим своими руками евреев, виновникам в трагедии Холокоста».

    Глава государства сообщил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин.

    По его мнению, сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности.

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом. В пятницу в МИД России сообщили, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

    27 января Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    3 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    В России ввели штрафы за продажу детям зажигалок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные наказания за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К таким товарам относятся зажигалки и баллончики для их заправки.

    Новый закон расширяет перечень правонарушений, описанных в статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее под действие этой статьи подпадала только продажа детям табачных изделий и устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы. Теперь наказания будут применяться к продажам несовершеннолетним любых опасных газосодержащих товаров.

    Штрафы за нарушение закона варьируются в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 млн рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.


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    2 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Белоруссия подтвердила намерение Лукашенко посетить Россию

    Администрация главы Белоруссии подтвердила планы Лукашенко совершить первый после переизбрания зарубежный визит в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переизбрания планирует совершить первый зарубежный визит в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

    В день выборов Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что планирует посетить Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Крутой отметил в связи с этим, что «первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России». «Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», – добавил он.

    Он также отметил, что рассматривается возможность посещения позднее и других стран-друзей, по приглашениям которых сейчас идет анализ в министерстве иностранных дел Белоруссии.

    Глава администрации подчеркнул, что в 2025 году международная повестка президента Белоруссии будет насыщенной. «Многих лидеров зарубежных стран мы ждем и в Белоруссии», – добавил он.

    Кроме того, Крутой сообщил о начале подготовки ко Всебелорусскому народному собранию и традиционному обращению Лукашенко к парламенту и народу, где будут обозначены контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Лукашенко победил на выборах президента, набрав более 86% голосов. Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов. Путин поздравил Лукашенко с победой, отметив его высокий политический авторитет.

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    1 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

    Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил с интронизацией в Кремле

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом в Кремле и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в развитие России.

    Глава государства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриарших палатах Кремля, указано на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил патриарха с шестнадцатой годовщиной его интронизации и выразил благодарность за все, что он делает для России.

    Во время встречи Путин преподнес патриарху букет белых роз, подчеркивая символичность события и значимость вклада Кирилла в развитие Русской православной церкви и укрепление моральных устоев в обществе.

    Глава государства регулярно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в особо значимые даты его служения. Это включает в себя как годовщины интронизации, так и день тезоименитства, который отмечается 24 мая.

    Годом ранее Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение было приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви.

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    3 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Кравцова в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле в понедельник состоится встреча президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым, где будет обсуждаться выполнение поручений по национальному проекту «Образование».

    Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в открытом режиме, основное внимание будет уделено вопросам просвещения, сообщает ТАСС.

    В ходе встречи министр представит доклад о выполнении поручений главы государства по национальному проекту «Образование». Песков подчеркнул, что это стандартная практика, когда президент выслушивает отчеты министров о реализации важных проектов. Важно отметить, что остальные мероприятия с участием Владимира Путина сегодня будут проходить в закрытом режиме.

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    3 февраля 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин назвал масштаб нацистских преступлений колоссальным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

    Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, который подробно рассказал о проекте «Без срока давности», передает ТАСС. Этот проект направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

    Министр Кравцов подчеркнул, что проект активно развивается, и указал на важность информирования школьников о новых документах и фактах, которые продолжают вскрываться благодаря раскопкам. Он отметил: «До сих пор идут раскопки: новые документы, факты – мы об этом говорим школьникам и проект этот дальше будем поддерживать».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу президента России Владимира Путина с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

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    3 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    Кравцов представил Путину новые учебники по истории для школ и колледжей

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории, предназначенные для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

    Кравцов отметил значительное снижение стоимости государственных учебников по сравнению с коммерческими аналогами, передает РИА «Новости».

    «Подготовлены единые учебники по истории для 5–9-х классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников», – заявил Кравцов Путину.

    Глава Минпросвещения также подчеркнул улучшение качества образования в России, отметив, что результаты ЕГЭ показывают положительную динамику. «Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тыс. ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году», – уточнил он.

    В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом (РВИО) под редакцией помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.

    В прошлом году в столице представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    3 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин присвоил почетному главе ОКР Смирнову звание Героя Труда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Указ о присвоении звания опубликован на портале правовых актов. Смирнов удостоен награды за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения. Его вклад в спортивную сферу неоднократно отмечался на высшем уровне.

    Он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год, а 14 февраля он отметит свой 90-летний юбилей.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия, а также вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

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    3 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с делегацией ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намерен проводить встреч с делегацией руководства ХАМАС в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, встреча не планируется», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Напомним, делегация ХАМАС во главе с зампредседателя политбюро движения Мусой Абу Марзуком намерена обсудить с Россией проблемы гуманитарного кризиса в секторе Газа.

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    Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Разрыв ЕС и России ведет к чистке олигархов Франции

    Те люди, которые еще несколько лет назад были главной политической опорой Эммануэля Макрона – богатейшие французские олигархи, теперь становятся его основными противниками. Виной тому переживаемый Европой из-за разрыва с Россией экономический кризис и методы, которыми президент Франции хочет его преодолеть. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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