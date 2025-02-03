В Белгородской области на пожаре погибли двое детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Пламя охватило двухэтажный жилой дом, при тушении сотрудники МЧС нашли тела девочек – одной был год, другой – три года, указало ведомство в своем Telegram-канале.

За детьми присматривала бабушка. Она оставила детей и спустилась на первый этаж. В этот момент начался пожар. Женщина не смогла прийти на помощь к девочкам, огонь распространялся слишком быстро.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, его ликвидировали 13 человек и шесть единиц техники.

В конце января в Новосибирске произошел пожар в частном доме, погибли три человека, включая ребенка.