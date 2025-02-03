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AZAL приостановила рейсы Баку – Астрахань на неопределенный срок
Azerbaijan Airlines (AZAL) решила приостановить полеты из Баку в Астрахань и обратно на неопределенный срок, что связано с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью.
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок, сообщает ТАСС.
Основной причиной такого решения стало периодическое закрытие воздушного пространства над Астраханью, что угрожает безопасности полетов.
В сообщении AZAL подчеркивается, что закрытие воздушного пространства наблюдается в последнее время, включая сегодняшний день. «Авиакомпания AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов», – говорится в заявлении компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности, позднее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были отменены в аэропорту Волгограда, а также Казани и Нижнекамска.