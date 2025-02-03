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Число пострадавших в ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти возросло до 17 человек
На трассе «Нарва» в Ленинградской области число пострадавших в ДТП с автобусом и «КамАЗом» увеличилось до 17 человек, включая четырех в тяжелом состоянии.
Как сообщает ТАСС, в Ленобласти на трассе «Нарва» произошло столкновение пассажирского автобуса и снегоуборочного «КамАЗа». В результате аварии погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 17.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пояснили, что среди пострадавших четыре человека находятся в тяжелом состоянии. В больнице находятся 13 пассажиров автобуса, в том числе 11-летний мальчик и трое взрослых, двое из которых переводятся в другую больницу для дальнейшего лечения.
В аварии погибли 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг. Обоих водителей, а также 36-летнего мужчину, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Еще девять человек после осмотра врачами вернулись домой.
ГУ МВД сообщило о возбуждении уголовных дел по факту аварии и оказания небезопасных услуг. Снегоуборочный «Камаз» столкнулся с автобусом «Скания» на 133-м километре трассы, когда выполнял регулярный рейс из Таллина в Петербург. В автобусе находились 22 человека, в том числе граждане России, Эстонии, Германии, Молдовы и Польши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе «Нарва» в Ленинградской области произошло столкновение междугороднего автобуса и снегоуборочной техники, в результате которого два человека погибли и 13 получили травмы. Следственный комитет возбудил дело по факту ДТП с патрульной машиной в Петербурге.