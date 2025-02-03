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Спутник Индии не смог выйти на орбиту
Индийский спутник NVS-02 не достиг орбиты из-за проблем с клапанами окислителя
Навигационный спутник NVS-02, запущенный Индией, не смог выйти на целевую орбиту из-за неисправности клапанов подачи окислителя, но системы спутника остаются в рабочем состоянии.
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о неудаче с выводом навигационного спутника NVS-02 на назначенную орбиту, пишет ТАСС.
Проблема возникла из-за того, что клапаны подачи окислителя для запуска двигателей не открылись. В результате спутник вращается по эллиптической геостационарной переходной орбите, которая не соответствует требованиям для навигационной системы.
Несмотря на это, все спутниковые системы остаются исправными. ISRO разрабатывает альтернативные стратегии миссии для использования спутника на текущей орбите. Запуск NVS-02 состоялся 29 января с космодрома на острове Шрихарикота и стал 100-м для ISRO. Ракета GSLV-Mk 2 успешно вывела спутник, и на борту развернули солнечные панели, а связь с наземной станцией была установлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия успешно осуществила стыковку двух спутников в рамках космической миссии SpaDeX, став четвертой страной в мире, достигшей этой цели, а также провела успешную посадку космического аппарата на Луну в рамках своей лунной миссии, которая оказалась в два раза дешевле съемок фильма «Интерстеллар».