Tекст: Елизавета Шишкова

Это может значительно улучшить экономическую ситуацию в Германии, учитывая текущие проблемы бизнеса из-за высоких цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Кристиан Гюнтер, руководитель крупного химического предприятия Infraleuna GmbH, считает, что возвращение к дешевому трубопроводному газу из России стало бы «логичным следствием» достижения мира. Он подчеркнул, что это поможет Германии оказывать помощь Украине в восстановлении, передает ТАСС.

Министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце заявил агентству, что Европа должна быть готова обсуждать будущие поставки газа из России при условии отсутствия угроз. Он подчеркнул, что возобновление поставок возможно при долгосрочном доверии и прекращении угроз.

Эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн отметил, что небольшие поставки газа из России могут снизить цены на топливо в Европе. Однако процесс возобновления будет длительным из-за необходимости согласования новых контрактов и переориентации на СПГ.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 50%, а во Франции – до 30%, что говорит о значительном расходовании топлива в обеих странах.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о важности восстановления экономических связей Германии с Россией, подчеркнув необходимость отмены санкционной политики для улучшения экономической ситуации.