Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.2 комментария
Bloomberg: Заводы Восточной Германии ожидают возобновления поставок газа из России
Промышленники Восточной Германии надеются на поставки газа из России в случае мирного соглашения на Украине, что поможет снизить расходы на энергоносители и восстановить конкурентоспособность.
Это может значительно улучшить экономическую ситуацию в Германии, учитывая текущие проблемы бизнеса из-за высоких цен на энергоносители, пишет Bloomberg.
Кристиан Гюнтер, руководитель крупного химического предприятия Infraleuna GmbH, считает, что возвращение к дешевому трубопроводному газу из России стало бы «логичным следствием» достижения мира. Он подчеркнул, что это поможет Германии оказывать помощь Украине в восстановлении, передает ТАСС.
Министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце заявил агентству, что Европа должна быть готова обсуждать будущие поставки газа из России при условии отсутствия угроз. Он подчеркнул, что возобновление поставок возможно при долгосрочном доверии и прекращении угроз.
Эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн отметил, что небольшие поставки газа из России могут снизить цены на топливо в Европе. Однако процесс возобновления будет длительным из-за необходимости согласования новых контрактов и переориентации на СПГ.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 50%, а во Франции – до 30%, что говорит о значительном расходовании топлива в обеих странах.
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о важности восстановления экономических связей Германии с Россией, подчеркнув необходимость отмены санкционной политики для улучшения экономической ситуации.