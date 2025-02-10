Запасы газа в Германии и Франции резко сократились

Запасы газа в хранилищах Германии снизились до 49%, во Франции – до 30%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Германии, крупнейшей в Европе по мощностям хранения, по данным на 8 февраля составили 49,22%, что эквивалентно около 12 млрд кубометров газа. Во Франции ситуация оказалась еще более критичной – хранилища заполнены на 30%, что составляет менее 4 млрд кубометров, сообщает ТАСС.

Отмечается, что и другие страны Европы активно используют накопленное топливо. В Австрии и Италии запасы составляют около 59%, в Нидерландах – 33,7%. Словакия и Венгрия также находятся в пределах 50-60% заполненности своих хранилищ.

Наибольшая заполненность наблюдается в Португалии, где хранилища практически полные. Также высокие показатели отмечены в Швеции (88,05%) и Испании (69,48%). Польша поддерживает запасы на уровне 62,73%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение транзита газа через Украину может снизить запасы газа в Евросоюзе до 30%, запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии уже упали ниже 60%, а в Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита.