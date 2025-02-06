Bloomberg сообщил о снижении запасов газа в ЕС до 30–35%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прекращение транзита российского газа через Украину в Евросоюз приведет к значительному снижению запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 30–35% к апрелю. Это создаст необходимость для европейских стран либо значительно увеличить расходы на энергобезопасность, либо столкнуться с острым дефицитом газа, сообщает ТАСС.

Особенно сложная ситуация может сложиться для Германии, которой, по оценкам, придется потратить от нескольких сотен миллионов до миллиардов евро для восстановления своих энергетических резервов. По законодательству ЕС, к 1 ноября заполненность хранилищ должна составить 90%, что потребует закупки газа в объеме 725–750 тераватт-часов.

Закупка обычно осуществляется летом, когда цены на газ ниже, но в этом году рынок может отреагировать на ожидания повышенного спроса со стороны ЕС, что приведет к росту цен. Евросоюз может использовать налоговые поступления для субсидирования закупок или же снизить нормы заполненности хранилищ, чтобы решить проблему с резервами.

ТАСС, основываясь на данных Gas Infrastructure Europe (GIE), отмечает, что отбор газа из ПХГ ЕС в январе достиг рекорда за последние четыре года и стал третьим максимальным для месяца за всю историю. Это связано с холодной погодой и прекращением транзита через Украину. На конец января запасы газа ЕС составили ниже 54%, а поступления СПГ с терминалов снизились по сравнению с декабрем 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине была найдена новая схема поставок газа, что может изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке, США планируют взять под контроль потоки российского газа в ЕС, чтобы усилить свое влияние в регионе, а остановка транзита газа через Украину ранее нанесла значительный ущерб как самой Украине, так и европейским странам.