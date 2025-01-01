В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

Tекст: Валерия Городецкая

«Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.