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    Что будет с курсом рубля в 2025 году
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу
    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне статуи с флагом США
    Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию
    NYT: Взятие Курахово открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    9 комментариев
    1 января 2025, 13:59 • Новости дня

    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрийский регулирующий орган E-Control заявил, что газоснабжение австрийских потребителей остается надежным, несмотря на завершение транзита российского газа через Украину.

    «Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

    Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

    Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

    Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.

    31 декабря 2024, 19:41 • Новости дня
    Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов

    Дуров объяснил блокировку Telegram-каналов в ЕС санкциями

    Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Евросоюза сталкиваются с ограничениями доступа к ряду российских Telegram-каналов в рамках санкций, в то время как в России каналы западных СМИ доступны, заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

    Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке доступа к некоторым российским Telegram-каналам в странах Евросоюза в рамках санкций. Он отметил, что в то время как доступ к российским СМИ ограничен в ЕС, в России все каналы западных СМИ остаются в свободном доступе, передает РИА «Новости».

    «Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?» – подчеркнул Дуров.

    Ранее о в странах Европы были заблокированы Telegram-каналы таких российских СМИ, как РИА Новости, «Известия», «Российская газета», Первый канал, телеканалы «Россия 1» и НТВ. При попытке просмотреть материалы этих каналов пользователи сталкиваются с сообщением о том, что каналы якобы нарушали местное законодательство.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства от неугодных источников информации.

    До этого Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой от телеканала RT.

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    31 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми

    Первые номинации на прокачку российского газа через Украину в 2025 году оказались нулевыми

    Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года составили ноль, что уменьшает шансы на достижение договоренностей по продолжению транзита, следует из первых данных на сайте «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» (ОГТСУ).

    На 17.22 мск было зафиксировано, что через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области заявки на транспортировку газа упали до нуля по сравнению с предыдущим днем. Поставки через ГИС «Сохрановка» были прекращены еще в 2022 году по инициативе Киева из-за форс-мажора, передает

    ТАСС.

    Номинации по транспортировке газа из Украины в направлении Словакии и Молдавии также оказались нулевыми. Таким образом, ни российский «Газпром», ни европейские компании и трейдеры не заказали прокачку газа через Украину на 1 января. На сайте ОГТСУ ожидаются обновленные заявки, но вероятность их изменения мала.

    Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает утром 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нового контракта не будет заключено, поскольку времени на это недостаточно.

    Ранее стоимость газа в Европе превысила 536 долларов за тыс. куб. м на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину.

    До этого цена газа в Европе выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.

    Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.

    Коментарии (16)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2024, 17:35 • Новости дня
    Все электростанции Пуэрто-Рико вышли из строя, страна осталась без света

    Tекст: Мария Иванова

    В результате аварии на электростанции в Гуаянилья все электростанции Пуэрто-Рико вышли из строя, оставив более 1,3 млн потребителей без света.

    В Пуэрто-Рико в ночь на вторник произошло масштабное отключение электричества в результате аварии на всех электростанциях страны, сообщает ТАСС.

    Авария произошла на электрогенерирующей станции в муниципалитете Гуаянилья на юге острова. Компания Luma Energy предполагает, что причиной инцидента могло стать повреждение подземных кабелей, однако точные причины пока не установлены.

    Официальный представитель компании Genera PR Иван Баес сообщил, что электроснабжение начало частично восстанавливаться с 8.30 утра вторника по местному времени (15.30 мск). Несмотря на это, Luma Energy предупреждает, что полное восстановление энергоснабжения может занять несколько дней. На 9.25 утра вторника (16.25 мск) без света оставались более 1,3 млн потребителей, что составляет значительную часть населения Пуэрто-Рико, которое насчитывает чуть более 3,2 млн человек.

    Эта авария подчеркнула уязвимость энергетической инфраструктуры страны и вызвала значительные неудобства для населения. Власти и энергетические компании работают над устранением последствий и восстановлением нормального электроснабжения.

    Напомним, что 6 ноября большая часть участников референдума в Пуэрто-Рико поддержали вхождение острова в состав США на правах штата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците мощности и призвала население рационально использовать электроэнергию

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    31 декабря 2024, 23:29 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил с Новым годом на русском языке

    Канцелярия Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке

    Tекст: Мария Иванова

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздравила с Новым годом на русском языке, подчеркнув значимость традиции, возникшей в стране благодаря иммигрантам из бывшего СССР, хотя 1 января и не является официальным праздником.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке, сообщает ТАСС. Сообщение появилось в социальной сети X (ранее Twitter) и сопровождалось кратким текстом: «С Новым годом!».

    Вторая надпись на странице была на иврите и означала «С Новым гражданским годом!». Это подчеркивает, что в Израиле начинают принимать традиции встречи Нового года 1 января.

    Традиция празднования Нового года 1 января в Израиле стала набирать популярность с последней четверти XX века, когда в страну приехало много иммигрантов из бывшего СССР. Хотя на официальном уровне 1 января не является праздником, граждане могут взять выходной за счет отпуска.

    По еврейскому календарю Новый год, известный как Рош ха-Шана, празднуется осенью. В 2024 году этот праздник выпадал на период с вечера 2 октября по вечер 4 октября и ознаменовал начало 5785 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны. А накануне он направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам, из представителей стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    31 декабря 2024, 20:09 • Новости дня
    Российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО

    Российский военнослужащий спас наемника Дэвиса при обстреле в районе Торецка

    Tекст: Вера Басилая

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

    Дэвис, раненный в результате атаки украинского беспилотника, несколько недель скрывался в блиндаже, лишь изредка выходя за едой. Во время одного из таких выходов он укрылся в близлежащем здании из-за начавшегося обстрела.передает РИА «Новости».

    Британец рассказал, что, услышав взрывы, забежал в здание, где встретил российского солдата.

    «Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрее, сюда!» Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», – отметил Дэвис.

    Позднее российский солдат предложил наемнику сигарету, увидев, что тот не представляет угрозы.

    Дэвис призвал граждан западных стран не приезжать на Украину, предупреждая, что они могут погибнуть. «Вы все умрете, и ничего хорошего в этом нет», – заключил он в своем обращении.

    Ранее Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Сам Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание. Кроме того, наемник оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони.

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    31 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине

    ООН сообщила о пытках и жестоком обращении с военнопленными России на Украине в 2024 году

    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что из 25 этих военнопленных, находившихся в украинских местах заключения, 14 подверглись сексуальному насилию. Только один из опрошенных пленных не сообщил о жестоком обращении, передает РИА «Новости» .

    В докладе также отмечается, что раненых российских солдат убивали беспилотники FPV, что квалифицируется как военное преступление. УВКПЧ подтвердило четыре инцидента, зафиксированных на видео, в которых беспилотники атаковали и убили трех российских и одного украинского военнослужащего. Один из примеров включает видеозапись, где видно, как беспилотник нацеливается и убивает тяжелораненого российского солдата, который лежал без оружия.

    УВКПЧ напоминает, что согласно международному гуманитарному праву, нападение на вышедшего из строя человека является серьезным нарушением и квалифицируется как военное преступление. Однако доклад не уточняет, кто несет ответственность за атаки беспилотников на раненых солдат.

    Ранее комиссия СПЧ ООН заявляла о случаях жестокого обращения украинских солдат с российскими военнопленными, однако Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих военнослужащих.

    Ранее российский военнослужащий Виктор, побывавший в плену у украинских военных, рассказал о пытках, включая вырезание буквы Z на груди.

    ООН фиксировала массовые пытки российских пленных на Украине, установив, что более половины российских военнопленных подвергались подобным действиям.

    В ООН сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    31 декабря 2024, 18:55 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину

    Цена газа в Европе достигла максимума на фоне ожидания прекращения транзита из России

    Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Michael Schon/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.

    Цена на газ в Европе достигла максимальных значений с конца ноября 2023 года. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость газа повысилась до 536 долларов за 1 тыс. куб. метров. Основной причиной роста цен стало ожидание прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января, передает ТАСС.

    Февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах также показали значительный прирост, превысив отметку в 50 евро за мегаватт-час. Это соответствует цене более 536 долларов за 1 тыс. куб. метров, что обусловлено текущим обменным курсом евро к доллару.

    Рост цен на газ с начала дня составил более 4%.

    Ранее цена на газ в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.

    Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.

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    31 декабря 2024, 19:06 • Новости дня
    Азербайджанскую федерацию наказали за насилие над гимнастками

    Фонд гимнастической этики отстранил Азербайджан от соревнований на полгода из-за насилия над спортсменками

    Tекст: Мария Иванова

    Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и нескольких тренеров, включая бывшего главного тренера Мариану Василеву, за физическое и психологическое насилие над спортменками.

    Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Азербайджанскую федерацию гимнастики и ряд ее тренеров, передает ТАСС. Это решение связано с обвинениями в физическом и психологическом насилии над гимнастками, выдвинутыми в 2023 году. В результате, санкции коснулись как бывшего, так и действующего тренерского состава.

    Экс-главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева получила восьмилетнее отстранение от участия в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также пожизненный запрет занимать должность главного тренера в любой федерации. Временная главная тренер сборной Сияна Василева отстранена на 18 месяцев, а тренер Евгения Валиева – на 12 месяцев.

    Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) также понесла ответственность за нарушения, допущенные ее тренерским составом. AGF отстранена от участия в мероприятиях под эгидой FIG и других международных соревнованиях на шесть месяцев. Кроме того, представители федерации не примут участия в двух следующих конгрессах FIG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Армении по художественной гимнастике отказалась от участия в Играх БРИКС из-за назначения представителя Азербайджана главным судьей соревнований.

    Между тем шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке, которые ведет ее мать.

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    1 января 2025, 08:50 • Новости дня
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента

    Tекст: Мария Иванова

    31 декабря 1999 года некоторые россияне не поверили в заявление Бориса Ельцина об уходе с поста президента из-за ограниченных возможностей быстрого распространения новостей, рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что некоторые россияне не поверили в уход Бориса Ельцина с поста президента 31 декабря 1999 года. По ее словам, из-за ограниченных возможностей средств связи того времени многие граждане не успели оперативно узнать о решении Ельцина.

    Захарова вспомнила, как дозвонилась до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае, и сообщила ему о событиях. Отец Захаровой, в свою очередь, передал новость тогдашнему послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, который тоже не поверил услышанному. Захарова отметила, что в то время для получения достоверной информации нужно было дожидаться новостных выпусков по телевизору.

    «Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: «У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?» ... Я говорю: Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», – рассказала Захарова.

    По словам Захаровой, она также столкнулась с недоверием, возвращаясь домой в маршрутке. Люди, обсуждавшие новость, высказывали сомнения, и начались дебаты о правдивости информации.

    «Сажусь в маршрутку, где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты», – припомнила она.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие оперативного доступа к новостям вызывало недоверие среди граждан.

    Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов, работавший более десяти лет с Борисом Ельциным, отметил, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал, что первый президент России Борис Ельцин  был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.

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    1 января 2025, 09:39 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Киеве

    Серия взрывов прогремела в Киеве после объявления воздушной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром в Киеве прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в столице и восьми областях Украины.

    Серия взрывов произошла в Киеве утром в среду, сообщает РИА «Новости».

    Украинский телеканал «Общественное» первым сообщил о взрывах в своем Telegram-канале. «В Киеве были слышны взрывы», – подтвердили они в сообщении.

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще в восьми областях Украины ранее утром. Спустя менее получаса после первого сообщения о взрывах «Общественное» сообщило о повторной серии взрывов в Киеве. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром в Киеве также произошли взрывы, после чего на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины. Как сообщили в Ми нобороны, российские Вооруженные силы ударили по военному аэродрому и заводу, который производит пороховые заряды для украинской армии.

    Коментарии (5)
    1 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия ВПК Украины и месту сборки безэкипажных катеров (БЭК), сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь американских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 66 беспилотников.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малых Проходов, Симиновки и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих и 152-мм орудие Д-20.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и нацгвардии рядом с Двуречной, Ивановкой, Ковшаровкой Харьковской области, Торским и Тернами Донецкой народной республики (ДНР). Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.

    Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артустановки: французская 155-мм Caesar и 122-мм «Гвоздика», а также американские 105-мм орудия М119 и британское L119. Уничтожены станция РЭБ «Нота» и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ у Часова Яра, Дальнего и Курахово ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника.

    ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Отметим, что по данным Минобороны, украинские войска в 2024 году потеряли около 593410 военнослужащих.

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия закончила год волной успешных наступлений.

    Коментарии (2)
    1 января 2025, 11:45 • Новости дня
    В Сети усомнились в подлинности видео с украинской ракетой «Сапсан»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи соцсетей заметили схожесть видеообращения главы киевского режима Владимира Зеленского, где он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», с записью пуска южнокорейских ракет.

    Видеообращение Зеленского, в котором он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», вызвало обсуждение в соцсетях, пишет украинское издание «Страна». Пользователи заметили, что кадры из этого видео совпадают с роликом, опубликованным шесть лет назад в южнокорейских военных пабликах.

    На первом стоп-кадре видео, показанного Зеленским, ракетная установка визуально практически идентична южнокорейской. В оригинальном видео, как утверждают пользователи, запечатлены запуски ракет Hyunmoo и ATACMS вооруженными силами Республики Корея.

    В ноябре ВС России поразили место проведения испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» ВСУ и цех производства компонентов ракет «Сапсан».

    Коментарии (6)
    31 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Буданов назвал российские оптоволоконные дроны проблемой для ВСУ

    Буданов заявил об опасности российских оптоволоконных FPV-дронов для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнулась с проблемой, которую создают для ВСУ российские оптоволоконные FPV-дроны, они неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил, что «дроны с кабелем» стали огромной проблемой для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Буданов пояснил, что такие дроны оказались неуязвимы для обычных средств радиоэлектронной борьбы. Причиной этому стала их конструкция, использующая оптоволоконные кабели, что, по его словам, стало трендом этого года. В связи с этим он подчеркнул необходимость поиска новых решений для противодействия этим дронам.

    Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее заявила, что западные компании, предоставляющие Украине технологическую помощь, опасаются передачи сложных технологий украинской стороне. Причина – возможное захват их российскими специалистами, что может обернуться потерей этих технологий.

    Военные сообщили, что ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.

    Под Константиновкой российские войска уничтожили американский М113 с помощью FPV-дрона, использующего оптоволоконную связь.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой. «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    1 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.

    С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.

    Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.

    Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.

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