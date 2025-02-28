Китай заявил о нарушении США производственных цепочек из-за ввода пошлин

Министерство коммерции КНР: Пошлины США на китайские товары угрожают мировым цепочкам поставок

Tекст: Вера Басилая

Министерство коммерции КНР выразило обеспокоенность по поводу решения США ввести дополнительные пошлины на китайские товары, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что подобные меры угрожают стабильности глобальных производственных цепочек и создают дополнительные сложности для американских компаний.

В заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая, подчеркивается, что американская сторона игнорирует объективные факты и уклоняется от ответственности, вместо того, чтобы решать собственные проблемы. В качестве примера приводится введение пошлин в размере 10% из-за фентанила, которые также наносили ущерб.

В министерстве считают, что такие действия США не только не способствуют укреплению мировой экономики, но и создают дополнительную нагрузку на американских потребителей, что может привести к негативным последствиям в долгосрочной перспективе.

Ранее власти США заявили, что с 4 марта на товары из Китая начнут действовать дополнительные импортные пошлины в 10%.

До этого в США начали действовать пошлины в размере 10% на товары, импортируемые из Китая.

В свою очередь, Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ.