Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.62 комментария
США объявили о введении новых пошлин на товары из Китая
С 4 марта на товары из Китая начнут действовать дополнительные импортные пошлины в 10%, сообщили власти США.
В Белом доме уточнили, что эти меры станут вторым пакетом пошлин новой администрации США в отношении китайских товаров. Причиной введения пошлин стало беспокойство по поводу поставок наркотиков из Китая через Мексику, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США начали действовать новые пошлины в размере 10% на товары, импортируемые из Китая. В свою очередь, Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ.