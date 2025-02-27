Национальный центр «Россия» представил проекты о путешествиях и архитектуре

Tекст: Валерия Городецкая

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова анонсировала открытие нескольких масштабных проектов, среди которых выделяются экспозиции «Путешествие по России» и «Рождение масштаба». Первая выставка откроется 5 марта и предложит посетителям уникальную возможность за час пройти путь от Владивостока до Калининграда, сообщается на сайте Центра. Экспозиция будет разделена на восемь зон, каждая из которых представит достижения и достопримечательности федеральных округов.

Гости смогут выбрать один из трех вариантов посещения: с бесплатной экскурсией, запись на групповую экскурсию или индивидуальное посещение. Виртуозова подчеркнула важность посещения выставки с экскурсоводами, чтобы получить полное впечатление.

Помимо культурных и природных достопримечательностей, экспозиция включает в себя Гастрономические ряды, где посетители смогут попробовать блюда многонациональной российской кухни. Четыре зоны: «Восток», «Север», «Запад» и «Юг» предложат разнообразие блюд, от крымских чебуреков до сибирских пельменей.

Выставка «Рождение масштаба», которая откроется 1 марта, расскажет о величии России через ее архитектурное наследие. В проекте примут участие ведущие архитектурные музеи страны. Наталья Виртуозова отметила, что монтаж почти завершен, а вдохновителем выступил известный архитектор Андрей Чернихов.

Также 1 марта состоится открытие обновленного универмага, который увеличен до 150 квадратных метров. Визуальный символ сезона – михайловское кружево, а новая коллекция моды поддержит выставку «Рождение масштаба».