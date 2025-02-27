Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.14 комментариев
Финляндия запустила ходившие в Петербург поезда Allegro внутри страны
Yle: Финляндия в 2023 году перезапустит поезда Allegro под названием Pendolino Plus
В конце этого года Финляндия планирует запустить поезда Allegro между Хельсинки, Турку и Оулу, заменив прежний маршрут в Санкт-Петербург, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на железнодорожную компанию VR.
Финляндия в конце этого года запустит поезда, ранее известные как Allegro, на новых маршрутах между Хельсинки, Турку и Оулу, передает РИА «Новости». Эти поезда ранее связывали финскую столицу с Петербургом. Теперь им присвоено новое название – Pendolino Plus.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии удивились требованию Украины отдать поезда Allegro, курсировавшие в Россию. Финляндия ранее списала поезда Allegro, которые ходили в Петербург. РЖД в 2020 году объявили о приостановке движения поездов с Финляндией из-за пандемии COVID-19.