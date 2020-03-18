РЖД объявили о приостановке движения поездов с Финляндией

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Финляндией в связи во избежание распространения коронавируса, сообщает РЖД.

С 18 марта приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов между двумя странами, передает РИА «Новости».

Из Москвы прекратит курсировать поезд до Хельсинки «Лев Толстой», а с 19 марта прекращается курсирование скоростного поезда Allegro из Санкт-Петербурга до финской столицы.

РЖД обращает внимание, что из Хельсинки 18 марта в 17.44 отправится последний поезд на Москву. В 19.00 отправится последний поезд до Петербурга (Allegro). РЖД просит пассажиров, оставшихся на территории Финляндии, принять эту информацию к сведению.

Неиспользованные билеты можно вернуть без взимания дополнительных сборов и плат. Возвращать следует в кассы той страны, где был приобретен билет. Электронные билеты можно вернуть через сайт, на котором они покупались.

Ранее об ограничении движения через границу с Финляндией сообщила глава МВД страны Мария Охисало.

Во вторник сообщалось, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа».

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