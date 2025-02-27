Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением звания «гвардейский»
Министр обороны Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения в честь Дня Сил специальных операций и поздравил военнослужащих с присвоением почетного наименования «гвардейский».
Торжественную церемонию посетил также губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает Telegram-канал Минобороны. В ходе церемонии министр прикрепил знак отличия – Георгиевскую ленту – на Боевое знамя Центра.
Белоусов подчеркнул важность Центра в наращивании кадрового потенциала Сил специальных операций и поддержании традиций военной разведки. Он отметил, что присвоение звания «гвардейский» – это признание заслуг Центра в укреплении обороноспособности страны. Министр выразил уверенность, что военнослужащие Центра продолжат эффективно выполнять задачи, проявляя безупречные навыки, смелость и твердость духа.
В ходе мероприятия Белоусов вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции. Военнослужащие получили ордена «Мужества», медали «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу». Один из военнослужащих удостоен медали «Золотая Звезда».
После церемонии Белоусов возложил цветы к памятнику специалисту Сил специальных операций и ознакомился с учебной базой Центра. Он отметил, что за 14 лет здесь подготовлены сотни профессионалов высочайшего уровня, а семь военнослужащих удостоены звания Героя России, передает ТАСС.
В воскресенье президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.