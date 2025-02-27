Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.3 комментария
Цены на нефть пошли в рост
Мировые цены на нефть возобновили рост после снижения по итогам торгов двух дней
Мировые цены на нефть в четверг начали расти после снижения на протяжении двух торговых сессий.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.26 росла на 0,31%, до 72,29 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,17%, до 68,74 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что за два предыдущих дня нефть Brent подешевела на 3,01%, а WTI – на 2,94%.
Эксперты обратили внимание на выход данных управления энергетической информации минэнерго США по объему запасов нефти в стране. За неделю, завершившуюся 21 февраля, показатель сократился на 2,3 мн баррелей (0,5%), - до 430,2 млн баррелей.
Кроме того накануне президент США заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти, поэтому оно будет аннулировано с 1 марта.