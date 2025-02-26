Эксперт: Мошенники научились «клонировать» человека за считанные минуты

Tекст: Валерия Городецкая

Директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов заявил, что современные технологии позволяют мошенникам клонировать любого человека за несколько минут.

Так он прокомментировал хищение 1 млн евро у бывшего владельца футбольного клуба «Интер» Массимо Моратти с помощью дипфейка министра обороны Гвидо Крозетто.

Маслов отметил, что государственные структуры осознают эту угрозу и предлагают различные меры для защиты граждан. Он подчеркнул, что борьба с злоумышленниками требует также участия пользователей. Гражданам рекомендуется включать критическое мышление и тщательно проверять подозрительные звонки. Особенно уязвимыми оказались активные пользователи VPN, чьи данные могут быть скомпрометированы и использованы в мошеннических схемах.

Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун добавил, что необходимо быть осведомленным о мошенничестве с использованием дипфейков и уметь противостоять ему.

«Важно знать о мошенничестве с применением дипфейков и уметь ему противостоять. Прежде всего, необходимо бережно относиться к своим персональным данным», – сказал Парфун.

Он призвал избегать использования небезопасных иностранных сервисов и соблюдать правила кибергигиены, чтобы защитить себя и своих близких от опасности утечек информации и кибератак.

Ранее итальянские правоохранители смогли вернуть миллион евро, которые мошенники получили обманным путем при помощи дипфейка министра обороны Гвидо Крозетто. Преступники сгенерировали его голос с помощью искусственного интеллекта и убедили бывшего владельца футбольного клуба «Интер» Массимо Моратти перевести средства якобы для освобождения журналистов, удерживаемых на Ближнем Востоке.