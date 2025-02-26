Чешская армия в 2024 году пополнилась всего на 176 новобранцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чешская армия столкнулась с острой нехваткой новобранцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv. В 2024 году чистое пополнение составило всего 176 человек, что значительно ниже целевых показателей, установленных Министерством обороны Чехии. В настоящее время армия страны насчитывает около 23,6 тыс. военнослужащих, и этот уровень не соответствует оборонным потребностям государства.

Министр обороны Яна Чернохова и начальник генштаба Карел Ржегка выразили обеспокоенность низким уровнем призыва. Чернохова отметила, что общественный интерес к службе в армии находится на недостаточном уровне и подчеркнула нехватку экспертов и резервного персонала. Решение этой проблемы не является простым, и текущая ситуация требует незамедлительных мер.

Ржегка отметил, что при текущих темпах пополнения армии сложно выполнить поставленные задачи. Он подчеркнул необходимость коррекции системы призыва, чтобы обеспечить эффективную работу вооруженных сил. Несмотря на увеличение бюджета военного ведомства, проблема нехватки личного состава остается актуальной.

Впервые за последние два с половиной десятилетия, Чехия достигла уровня оборонных расходов в 2% ВВП, и правительство планирует продолжать их повышение. В будущие годы ожидается ежегодное увеличение оборонных расходов на 0,2% ВВП, с целью достижения показателя в 3% ВВП. Однако, без решения проблемы недостатка личного состава, эти усилия могут оказаться недостаточными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Чехии могут отправить своих военных инструкторов на Украину для ускорения подготовки украинских военных, однако необходимо обсуждение этого вопроса на уровне блока НАТО. Российские военные нашли у ВСУ автоматы из Чехии с дефектом патрона. Сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».