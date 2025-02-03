Российские военные обнаружили дефект в чешских автоматах CZ на позициях ВСУ в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные, передает ТАСС, обнаружили на позициях Вооруженных сил Украины чешские автоматы CZ, которые оказались с дефектом клина патрона. Военнослужащий российской армии с позывным «Каспер» сообщил, что это оружие не обладает превосходством над российскими аналогами, а все выявленные экземпляры имели проблемы с патронами.

«Каспер» также подчеркнул, что российские подразделения активно тренируются на полигонах для улучшения слаженности действий. В программу тренировок входят штурмы вражеских укреплений, занятия по тактической медицине и действия в условиях лесополосы. По его словам, лесополосы отличаются от городских боев ограниченным количеством укрытий и сложными условиями, такими как грязь.

Он отметил, что в состав штурмовых групп входят стрелки, гранатометчики, пулеметчики и снайперы, если это позволяет рельеф местности. Штурм обычно предваряет артиллерийский обстрел, который корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оператор БПЛА с позывным «Татарин» добавил, что их задачи включают корректировку пехоты во время штурма и наблюдение за противником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали отказываться от использования советского вооружения, включая автоматы и гранатометы. На Украине модернизировали автомат Калашникова, чтобы он был совместим с патронами НАТО. Эксперты отметили, что многие образцы оружия НАТО на Украине показали низкую эффективность в боевых условиях.