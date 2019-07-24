Спецназ ВСУ собрался отказаться от советского оружия

Силы спецопераций (ССО) ВСУ планируют полностью отказаться от советского вооружения, заявил командующий ССО Игорь Лунев.

Лунев пояснил, что подразделения откажутся от вооружения и амуниции советского типа за 3-4 года, передает «Интерфакс».

Вместо советской формы и оружия военных «интегрируют» в систему коллективной безопасности НАТО, добавил военачальник.

В июле украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.