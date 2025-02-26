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В Москве завершился II Большой круг Всероссийского казачьего общества
В Москве завершился II Большой круг Всероссийского казачьего общества, где обсуждались роль казачества в современной России и участие в специальной военной операции.
В Москве II Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в храме Христа Спасителя. Мероприятие началось с молебна, который провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На круге присутствовали представители войсковых и окружных казачьих обществ, которые обсудили важные вопросы, такие как участие казаков в специальной военной операции и развитие кадетских корпусов, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.
На заседании выступил помощник президента России Дмитрий Миронов,, который передал приветственное слово от Владимира Путина. Президент отметил героическую историю казаков и их вклад в защиту Родины. Миронов подчеркнул значение заседания в Год защитника Отечества и важность задач, стоящих перед казачеством, включая участие в военных операциях и развитие кадетских корпусов.
Представители церкви и государства отметили важную роль казаков в обеспечении безопасности и поддержке правоохранительных органов. Первый заместитель Министра внутренних дел Александр Горовой подчеркнул, что казаки активно помогают в приграничных регионах, а также содействуют аресту преступников и правонарушителей.
«За четыре последних года при вашей поддержке было задержано более 5 тыс. людей, которые совершили преступление. За этот же период времени более 350 тысяч, совершивших те или иные административные правонарушения», – сообщил Александр Горовой.
Особое внимание было уделено включению Северо-Западного войскового казачьего общества в состав Всероссийского казачьего общества. Это решение было принято единогласно, что, по словам атамана Максима Буга, подтверждает единство и силу российского казачества. Также обсуждалась боевая подготовка и комплектование батальона «Балтика».
С речью на Большом круге выступил председатель совета стариков кубанский казак Василий Полухин. «Наши старики лично ездят в зону боевых действий, чтобы не только передать казакам-добровольцам предметы первой необходимости, но также и напомнить бойцам, что за их спинами стоит все казачество Российской Федерации», – отметил Полухин.
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов подвел итоги деятельности, подчеркнув рост численности казачьей молодежи и планы проведения образовательного форума «Казачий кадровый резерв», который объединит 250 наиболее активных и перспективных представителей представителей казачьих сообществ со всей страны.
«Более 140 тыс. казаков, 114 тыс. из которых приняли на себя обязательства по несению государственной службы. На сегодняшний день свыше 30 тыс. казаков привлечены к государственной службе российского казачества. Более 2200 казачьих обществ входят в состав Всероссийского казачьего общества. Действуют в 77 из 89 субъектов Российской Федерации. И поверьте, число этих регионов будет расти», – сообщил атаман.
Он также анонсировал участие казаков в военном параде на 9 Мая, что станет символом единства и силы казачества. Впервые в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади пройдут три парадных казачьих расчета: Всевеликого войска Донского, Терского и Кубанского казачьих войск.
В завершение, атаман призвал усилить меры против незаконного присвоения казачьих званий и ношения формы.
Официальное мероприятие завершилось концертной программой: перед гостями выступили Кубанский казачий хор и хор «Русский формат».